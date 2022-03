MotoGP: Marc Marquez confronté à des troubles de la vision après sa violente chute

Durant l'échauffement du Grand Prix d'Indonésie de Moto GP dimanche dernier, le pilote Marc Marquez a été victime d'une violente chute l'ayant contraint à déclarer forfait. Evacué par hélicoptère, l'Espagnol a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux.

Victime d'une commotion cérébrale provoquée par une violente chute lors de l'échauffement au Grand Prix d'Indonésie de Moto GP, Marc Marquez rencontre de nouveau des problèmes avec sa vision.

Ce mardi, l'Espagnol a fait un bilan de son état de santé sur les réseaux sociaux: "Il semble qu'il s'agisse d'une impression de déjà vu... Pendant le voyage retour en Espagne, j'ai commencé à ressentir une gêne au niveau de ma vision, et nous avons décidé de rendre visite au Dr Sanchez Dalmau, qui a confirmé que je souffrais d'un nouvel épisode de diplopie", un doublement de la vision à la suite de cet accident."



Le sextuple champion du monde de MotoGP était parvenu à surmonter cette diplopie dont il souffrait depuis une chute à l'automne 2021, lors d'un test préparatoire au GP d'Algarve au Portugal.

Mais ce weekend, le pilote de 29 ans a subi un violent vol plané sur le circuit de Mandalika, après avoir perdu le contrôle de l'arrière de sa moto dans un "highside" à la fin du "warm-up" du Grand Prix MotoGP d'Indonésie, deuxième manche de la saison.

"Un nouvel examen" prévu la semaine prochaine



L'Espagnol s'est relevé par ses propres moyens, mais il était très étourdi après cette chute "peut-être l'une des plus grosses" de sa carrière selon lui. À la suite de cet accident, le champion, évacué par hélicoptère vers un hôpital de l'île de Lombok où se trouve le circuit, pour des examens complémentaires, a dû déclarer forfait pour la course.



Le pilote a toutefois tenu à rassurer: sa diplopie "est moins grave que la lésion eue à la fin de l'année dernière. Mais maintenant, il est temps de se reposer et d'attendre de voir comment cela évolue". Les problèmes continuent donc pour Marc Marquez: avant sa chute fin 2021, le pilote s'était cassé le bras droit lors du premier GP 2020, le privant de l'ensemble de la saison.



Le prochain GP, celui d'Argentine, est prévu le 3 avril. La participation de Marquez est très incertaine pour l'instant. "La semaine prochaine, Marc Marquez subira un nouvel examen pour évaluer l'évolution de la blessure et prévoir la période de récupération estimée pour le retour à la compétition", a indiqué le Dr Sanchez Dalmau, cité dans un communiqué d'Honda.