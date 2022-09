MotoGP: l'image impressionnante de la moto de Tsuda prenant feu en pleine course au GP du Japon

La moto du pilote Suzuki, Takuya Tsuda, a soudainement pris feu lors de la course MotoGP 2022 au Grand Prix du Japon ce dimanche. Le pilote japonais a été contraint de descendre rapidement de sa moto engloutie par les flammes.

La peur sur la piste du Motegi lors de la course MotoGP du GP du Japon 2022 ce dimanche. Au 12ème tour de la course sur le circuit japonais, la Suzuki de Takuya Tsuda a soudainement pris feu, effrayant non seulement le pilote d'essai du constructeur japonais (wild card pour cette manche de la catégorie reine) mais aussi tous ceux qui regardaient la course et les officiels de la piste qui sont néanmoins intervenus rapidement.

Des flammes apparues à l'arrière de la moto

En effet, des flammes sont soudainement apparues à l'arrière de sa moto, qui ont lentement gagné en intensité, à tel point qu'une fois la Suzuki mise sur le côté de la piste, Tsuda a été contraint d'abandonner immédiatement la selle et de s'éloigner pour éviter de se brûler dans le brasier. Les commissaires de piste japonais ont ensuite réussi à éteindre le feu, mais ont dû utiliser des extincteurs alors que la moto était en grande partie carbonisée.

La peur et la colère face à la grande opportunité gâchée mises à part, Takuya Tsuda n'a pas subi de conséquences physiques de l'accident sur sa moto. En fait, le pilote d'essai japonais explique n'avoir réalisé ce qui se passait que lorsqu'il a été pris dans un nuage de fumée noire, mais il est sorti de sa selle à temps et n'a même pas eu besoin de se rendre au centre médical du circuit de Motegi pour un contrôle.

Une deuxième course en carrière ratée

Le pilote de 39 ans est immédiatement retourné dans le box Suzuki, où il est apparu très amer à propos de l'incendie soudain qui avait ruiné sa deuxième course MotoGP en carrière. Il avait fait son unique autre GP lors du GP d'Espagne 2017, toujours avec le constructeur japonais, où il avait terminé 17e.