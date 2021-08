MotoGP: le Grand Prix moto de Malaisie annulé et remplacé par une course à Misano

Le Grand Prix MotoGP de Malaisie, prévu du 22 au 24 octobre, a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus et sera remplacé par une course disputée aux mêmes dates à Misano (Italie), ont annoncé ce jeudi les organisateurs du championnat.

Il faudra attendre 2022 avant de revoir de la MotoGP en Malaisie. Le Grand Prix prévu à Sepang du 22 au 24 octobre ne pourra pas se tenir comme prévu. La faute à la situation sanitaire. "La pandémie de Covid-19 et les restrictions placées en conséquence à l'entrée en Malaisie contraignent à l'annulation de l'événement", ont indiqué ce jeudi la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) et la Dorna, promoteur du MotoGP. Il sera remplacé par une course disputée aux mêmes dates à Misano, au nord-est de l'Italie.



Cette annonce intervient dans une série d'annulations d'événements sportifs en Asie, sous l'effet notamment du variant Delta. Parmi ces annulations figurent deux courses prévues au Japon, sur le circuit de Suzuka, en octobre: le GP de Formule 1 et les 8 Heures de Suzuka en Championnat du monde d'endurance moto (EWC).



Un premier GP de MotoGP était déjà programmé à Misano (qui a accueilli deux manches l'an dernier) du 17 au 19 septembre. Ces dates ne changent pas. Dix-neuf manches figurent au calendrier de la saison 2021, dont une à un lieu et à une date encore à déterminer en Argentine.

Un Français en tête du classement

Fabio Quatararo pilote Yamaha, est ctuellement en tête du championnat du monde avec 181 points devant l’Italien Francesco Bagnia et Joan Mir, qui comptent 134 points chacun. Johann Zarco, 2e Français engagé dans la catégorie reine du Moto GP, est au pied du podium avec 132 points.



La prochaine course aura lieu le week-end du 29 août en Grand Bretagne, pour le compte de la 12e manche de la saison.