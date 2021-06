MotoGP (Pays-Bas): la curieuse célébration "golf" de Quartararo après sa victoire

Vainqueur du Grand Prix des Pays-Bas dimanche, neuvième manche de la saison de MotoGP, le Français Fabio Quartararo a célébré ce succès en improvisant une partie de golf sur la piste. En toute décontraction.

Il a fait le show. Du début à la fin de la course, et même après. A Assen, devant 11.500 spectateurs, Fabio Quartararo (Yamaha) a remporté ce dimanche le Grand Prix des Pays-Bas, neuvième manche de la saison de MotoGP, portant ainsi à 34 points son avance en tête du championnat du monde avant la trêve estivale. Un nouveau succès que le pilote Yamaha a célébré à sa façon.

Quelques instants après avoir coupé la ligne d’arrivée, toujours en combinaison et avec son casque, le Niçois a été rejoint par un membre de son staff, venu lui remettre un club de golf et une balle… qu’il a tranquillement positionnée sur la piste. Et après deux premiers essais ratés, Quartararo a enfin réussi à la toucher, sans toutefois l’envoyer très, très loin.

Une possible référence à une star de Tik Tok

Par le passé, c'est plutôt en imitant son ami Kylian Mbappé, les bras croisés, qu'il avait tenu à célébrer certaines de ses victoires. Alors à quoi a-t-il voulu faire référence cette fois-ci ? Il faut peut-être y voir un clin d'œil à Khaby Lame, cet Italien de 21 ans devenu une superstar des réseaux sociaux avec ses vidéos humoristiques sur Tik Tok. Ils sont des millions d'abonnés à regarder ses parodies dans lesquelles il tourne en ridicule des défis réalisés par d'autres utilisateurs de la plateforme. Dans ses vidéos les plus populaires, il se contente ainsi de couper des fruits banalement après la diffusion de vidéos présentant des gadgets improbables pour couper des citrons, éplucher des pommes... Avec, en somme, ce message : "allez au plus simple".

En début de semaine, Quartararo l'a mentionné sur Instagram. Pour lui montrer à quel point il est facile de jouer... au golf.