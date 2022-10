MotoGP (Malaisie): Martin signe la pole, Quartararo se manque et voit le titre s'éloigner un peu plus

L'Espagnol Jorge Martin (Pramac) a signé ce samedi la pole position pour le Grand Prix MotoGP de Malaisie (dimanche, 9h), avant-dernière course de la saison. Seulement 12e, Fabio Quartararo (Yamaha) va peut-être assister ce week-end au sacre de son rival Franceso Bagnaia (Ducati), qui partira lui de la 9e position.

Le week-end à Sépang n'a pas forcément bien commencé pour Francesco Bagnaia, avec une chute en fin de Q2, mais la séance s'est encore plus mal déroulée pour Fabio Quartararo...

Alors qu'il doit impérativement revenir sur son rival italien pour garder espoir en vue du titre, le pilote français (Yamaha) n'a terminé que 12e des qualifications du Grand Prix de Malaisie, ce samedi, alors que l'Italien de Ducati partira lui dimanche en 9e poisition. C'est l'Espagnol Jorge Martin (Pramac), qui a signé la pole.

Zarco en fond de grille

Bagnaia dispose d'une première balle de match ce week-end pour décrocher son premier sacre en MotoGP face au tenant du titre Quartararo, qui pointe à 14 unités de l'Italien au championnat.

L'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia), 10e sur la grille, et l'Italien Enea Bastianini (Ducati-Gresini), qui partira 2e dimanche, sont toujours mathématiquement dans la course, mais leurs chances sont plus minces à deux courses de la fin.

Derrière Martin, qui signe au passage le record du tour, et Bastianini, l'Espagnol Marc Marquez (Honda) s'élancera de la troisième place. L'autre Français de l'élite motocycliste, Johann Zarco (Pramac), aura lui aussi bien du mal à exister dimanche, avec le 18e temps et un départ en fond de grille.