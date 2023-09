MotoGP: pas de blessure grave pour Bagnaia après sa lourde chute

Victime d'une sévère chute dès le premier tour du GP de Catalogne ce dimanche et évacué sur civière, Francesco Bagnaia "va bien" et souffre d'une "petite blessure" au niveau du fémur et du tibia.

Plus de peut que de mal pour Francesco Bagnaia. Le champion du monde en titre italien a chuté lourdement et a ensuite été percuté par le Sud-Africain Brad Binder (KTM) dimanche quelques secondes après le départ du Grand Prix de Catalogne, 11e manche sur 20 du championnat MotoGP. Le leader du classement provisoire du championnat du monde, qui s'était élancé en pole position, est tombé tout seul après le virage 2: une perte de contrôle de la roue avant l'a envoyé voler par-dessus son guidon et il s'est ensuite fait rouler sur la jambe.

"Nous devons procéder à un scanner en urgence"

Bagnaia, 26 ans, a d'abord été conduit au centre médical du circuit de Catalunya avant d'être transporté dans un hôpital à Barcelone pour effectuer des examens supplémentaires. Le Dr Angel Charte a donné des premières nouvelles rassurantes du pilote Ducati. "Pecco va bien, a déclaré le directeur médical du MotoGP au micro de DAZN. Il a subi un polytraumatisme sérieux. Une moto a roulé sur lui, au niveau du fémur et du tibia. Nous avons fait une radio et nous avons détecté une petite blessure, dont nous ne savons pas si elle est récente ou ancienne. Nous devons procéder à un scanner en urgence, qui sera effectué au CHU de Catalogne. Au niveau crânien et thoracique, tout est normal. Il est toujours resté conscient et orienté. L'image que nous avons pu voir est issue d'une simple radio donc il est difficile d'être certain qu'il n'y a pas de fracture. Il doit passer un scanner."

Quelques secondes plus tôt, cinq pilotes étaient tombés dans le premier virage: l'Italien Enea Bastiannini (Ducati) a manqué son freinage à l'intérieur et a entraîné la chute de quatre autres pilotes, dont Johann Zarco. Également transporté à l'hôpital, il souffre "d'une fracture de la malléole tibiale de la jambe gauche et d'une fracture d'un métacarpien de la main gauche".