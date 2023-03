MotoGP: "Pas une obsession, mais un objectif", Zarco espère une première victoire en Grand Prix cette saison

Johann Zarco a partagé son optimisme avant le début de la saison de MotoGP. Invité du Super Moscato Show sur RMC ce mardi, le pilote français espère remporter sa première victoire dans la catégorie reine.

Impatient de débuter sa septième saison en MotoGP, le Français Johann Zarco a partagé ses ambitions ce mardi lors de son passage dans le Super Moscato Show. A cinq jours de la première course, le 26 mars au Portugal, le Français de l'écurie Pramac Racing espère inscrire son nom au palmarès de la catégorie reine.

"Ce serait bien de gagner des courses cette saison. Avec une moto qui peut gagner il faut essayer de viser la victoire, c'est ce qu'il y a de mieux, a lancé le pilote de 33 ans ce mardi auprès de RMC. Et kiffer toute l'année parce qu'on aura deux courses dans le week-end (avec l'apparition des courses sprint, ndlr). C'est un petit changement et plus on kiffe plus cela va être sympa. A partir de la fin de semaine, de ce week-end, c'est non-stop jusqu'à la mi-novembre."

"Pas une obsession, c'est un objectif"

Auteur de belles performances au guidon de sa moto Ducati, Johann Zarco a déjà disputé 100 cent courses en MotoGP. Mais jusqu'ici, la victoire s'est toujours refusée à lui. Malgré ses 15 podiums dans la catégorie reine, le Français attend un premier succès mais ne veut pas être perturbé par cette quête.

"Non ce n'est pas une obsession, c'est un objectif, a encore estimé le double champion du monde de Moto2 dans le Super Moscato Show. Et si tout se met en ligne, cela viendra. Cette saison ou une autre."

Zarco deuxième plus vieux pilote de la saison

Du haut de ses 33 ans, Johann Zarco possède l'un des plus gros vécus du paddock et pourrait faire parler son expérience au moment de lutter sur les circuits pendant la saison. Mais le Français préfère la jouer modeste face à la concurrence.

"Il y a clairement beaucoup de jeunes mais en termes d'expérience MotoGP il y en a qui sont plus jeunes et qui ont plus d'expérience dans la catégorie. Comme Marc Marquez parce que lui, mine de rien, il a 30 ans maintenant, a enchaîné Johann Zarco pour RMC. Moi, avec mes 33 ans, je suis le deuxième plus vieux car seul Aleix Espargaro a un an de plus. Les jeunes, il y en a pas mal autour de 25 ans qui commencent aussi à avoir une bonne expérience et qui sont plutôt forts."

Zarco pas mécontent de l'arrivée des courses sprint

Sans avoir totalement la même saveur qu'un GP, une nouvelle épreuve pourrait offrir de nouvelles chances de victoire à Johann Zarco: les courses sprint. Cette saison, tous les samedis donneront lieu à une "demi-course" susceptible de booster la confiance de certains pilotes.

"De tout façon on n'a pas le choix et c'est pour ramener un peu de spectacle et pour avoir un peu des téléspectateurs qui regardent plus nombreux la course le samedi. Enfin, une demi-course pour éviter d'avoir trop de fatigue avant le dimanche, a salué le pilote Pramac. Quand on dit la moitié du parcours, non c'est le même circuit mais on fait la moitié de la durée de la course et on a la moitié des points. Du coup cela peut être un show sympa et cela ne fait pas plus de kilomètres dans le week-end puisque tout le reste du samedi après-midi est supprimé. On aura les qualifications le samedi matin et une demi-course l'après-midi."

Et de préciser sur la question des courses sprint et du surplus de fatigue que cela pourrait entraîner: "Je pense qu'à un moment on va tous trouver notre rythme mais le naturel de l'humain c'était de se plaindre au début."