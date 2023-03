MotoGP: "Un grand pas en avant", Quatararo se rassure à quinze jours de la reprise

Alors que le coup d’envoi de la saison de MotoGP sera donné le 26 mars au Portugal, le pilote français Fabio Quartararo a noté des améliorations sur sa Yamaha lors des tests dimanche à Portimao.

Enfin du positif. Après une première journée d'essais jugée très décevante à Portimao (Portugal) samedi, Fabio Quartararo et Yamaha se sont rassurés dimanche lors des ultimes tests. "Aujourd’hui, nous avons fait une grande amélioration, surtout avec les pneus neufs", souligne le Niçois dans des propos rapportés par son équipe. Une information importante pour Quartararo, rassuré par la vitesse de pointe de sa Yamaha dès les premiers tests à Sepang il y a un mois, mais inquiet par les performances en pneus neufs.

Le Français a fini par trouver les bons réglages pour "ne faire qu'un" avec sa M1 : "Nous avons essayé tous les packages aérodynamiques que Yamaha a apportés ici et aussi certains réglages du passé qui fonctionnaient bien. Je suis plutôt content. Il nous manque encore quelques éléments, mais nous avons fait un grand pas en avant", lâche le champion du monde 2021.

"Nous ne sommes pas encore prêts à 100%"

Le Tricolore a aussi testé un nouvel aileron arrière. Avec le 3eme temps des essais ce week-end, juste derrière Johann Zarco, Quartararo se rassure en vue du premier week-end de course à Portimao, dans cinq jours. "Nous sommes beaucoup plus proches d’être prêts pour le GP1 qu’hier, même si nous ne sommes pas encore prêts à 100%. Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes, c’est certain. Nous n’abandonnons pas." Le Français risque de nouveau d'être seul contre les Ducati cette année, puisqu'elles occupaient les sept autres places du Top 8 à l'issue des essais... Pecco Bagnaia, champion du monde en titre, continue d'impressionner. Le pilote italien a terminé premier temps des tests et a battu le record du tour sur le circuit portugais.