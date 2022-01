"On ne peut pas exclure un acte de malveillance", admet le directeur du Dakar sur l'explosion d'un véhicule qui a blessé un pilote

Le directeur du Dakar, David Castera, est revenu au micro de France 4 sur l'explosion d'un véhicule qui a sérieusement blessé un pilote jeudi, avant le départ de l'épreuve ce samedi. En assurant que les mesures de sécurité avaient été renforcées et que l'Arabie Saoudite menait une enquête poussée.

Est-ce un acte de malveillance qui a causé l'explosion d'un véhicule et blessé sérieusement un pilote du Dakar jeudi, deux jours avant le départ de la course? Le directeur de course ne l'exclut pas. Sur France 4 ce samedi, David Castera est revenu sur les circonstances de l'explosion.

"Un véhicule d'assistance du teams Sodicars a été immobilisé d'un coup - une explosion sûrement - et a pris feu. Ils étaient six à l'intérieur, un blessé, qui a eu une blessure très grave à la jambe et a été opéré, précise le directeur de l'épreuve. Aujourd'hui il va mieux, il est stabilisé et devrait rentrer dans les jours qui arrivent en France. On pense évidemment à lui en ce moment."

"On a décidé, avec les autorités, d'augmenter très fortement les mesures de sécurité"

David Castera souligne la collaboration des autorités saoudiennes, assurant qu'une enquête étaient en cours et que les mesures de sécurité avaient été encore renforcées: "Dans ce contexte, les autorités saoudiennes se sont mobilisées, on mène une investigation très poussée. Dans l'attente de la réponse, on ne peut aujourd'hui pas exclure un acte de malveillance. On a décidé, avec les autorités, d'augmenter très fortement les mesures de sécurité sur le rallye, on les a renforcées à tous les niveaux et on attend de savoir réellement ce qu'il s'est passé."