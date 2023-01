Dakar 2023: un touriste italien meurt lors de la 9e étape après avoir été percuté

Un touriste italien est mort après avoir subi un accident sur la piste du Dakar 2023 en Arabie saoudite.

Un touriste italien est mort ce mardi après avoir été percuté lors de la 9e étape du Dakar 2023 entre Ryad et Harad en Arabie saoudite, ont indiqué les organisateurs du célèbre rallye-raid.

"Un spectateur d’origine italienne qui se situait derrière une dune a été accidenté sur la piste du rallye", informe Amaury Sport Organisation dans un communiqué. La victime, évacuée en hélicoptère par l’assistance médicale, est morte au cours de son transfert, précise ASO. La personne a été percutée par un concurrent et des investigations sont en cours pour déterminer les circonstances du drame.

Moins de spectateurs qu'en Amérique du Sud

Cette 9e étape a aussi été marquée par un accident spectaculaire du triple vainqueur de l'épreuve Carlos Sainz et de son copilote Lucas Cruz, dont l'Audi est partie en tonneau. Le duo espagnol a finalement terminé l'étape alors qu'un abandon avait été annoncé dans un premier temps.

Le Dakar s'est élancé le 31 décembre des bords de la mer rouge pour plus de 8.000 km de course et une arrivée le 15 janvier sur la côte est à Dammam. Basé en Arabie saoudite pour la quatrième édition d'affilée, le rallye-raid se déroule essentiellement dans des zones désertiques mais attire néanmoins des spectateurs, dans des proportions toutefois nettement moindres par rapport aux étapes en Amérique du Sud.

Lors du Dakar 2022, un jeune mécanicien français avait perdu la vie dans un accident de la route en marge de la course.