Dakar: après une édition 2022 polémique, ce qu'il faut savoir sur le tracé 2023

Amaury Sport Organisation (ASO) a dévoilé dimanche le tracé de la prochaine édition du Dakar qui se déroulera du 31 décembre au 15 janvier en Arabie saoudite.

Le Dakar 2023, dont les inscriptions ont débuté lundi, s'élancera le 31 décembre pour la quatrième fois d'Arabie saoudite pour 14 étapes tracées d'ouest en est avec "plus de dunes et de kilomètres", ont annoncé les organisateurs du rallye-raid. L'édition 2023 débutera au bord de la Mer rouge, à 200 km de Jeddah, par un prologue et son arrivée sera jugée le 15 janvier dans la ville de Dammam, qui donne sur le Golfe persique.

"Un Dakar renouvelé à 70% pour ses pistes"

"Vous nous avez demandé un Dakar plus long, un Dakar plus difficile, un Dakar avec plus de kilomètres, un Dakar avec plus de dunes et ce sont les ingrédients du Dakar 2023", a expliqué le directeur de l'épreuve à l'adresse des futurs participants. "C'est un Dakar d'ouest en est, "coast to coast" (d'une côte à l'autre, ndlr), un Dakar renouvelé à 70% pour ses pistes", a-t-il poursuivi, sans préciser le kilométrage global de l'épreuve



Parmi les nouveautés de cette édition 2023, trois étapes, dont une marathon, traverseront l'Empty Quarter, l'un des plus grands déserts du monde et le "road book" digital sera étendu aux motards qui étaient les seuls à utiliser encore une version papier de ce livret donnant les informations de course.





L'édition 2022, remportée par le Qatari Nasser al-Attiyah (Toyota) en auto, et le Britannique Sam Sunderland (KTM) en moto, avait été marquée par l'explosion d'un véhicule, dont l'origine reste officiellement encore inconnue, le 30 décembre à Jeddah. Un pilote français, Philippe Boutron, avait été gravement blessé dans cette explosion et la justice française avait ouvert une enquête pour "tentative d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste".