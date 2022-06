Après le drame et la polémique sur la dernière édition, le tracé du Dakar 2023 présenté ce dimanche

Le parcours du Dakar 2023 sera dévoilé ce dimanche par David Castera et les équipes d'Amaury Sport Organisation à 18 heures. Ce nouveau tracé ne devrait pas passer dans d'autres pays du Golfe. L'Arabie Saoudite s'y serait opposée après des négociations avec ASO.

Le suspense prendra fin ce dimanche. Initialement prévue lors du rallye d'Andalousie (6-12 juin), la présentation de l'édition 2023 du Dakar aura lieu dimanche et sera détaillée par David Castera, le directeur du Dakar, et les équipes d'Amaury Sport Organisation à 18 heures. Dans un premier temps, ce nouveau tracé devait traverser les Emirats ou encore la Jordanie.

La course Dakar ne devrait pas se rendre dans d'autres pays du Golfe. L'Arabie Saoudite s'y serait opposé après des négociations avec Amaury Sport Organisation (ASO). Le Dakar devrait cette fois-ci passer par le Sud-Ouest du royaume, dans la région d'Al-Soudah. ASO entame sa quatrième édition avec l'Arabie Saoudite, sur les cinq années qui figurent sur leur contrat.

Le souvenir de l'explosion d'un véhicule

RMC Sport dévoilait en mars dernier qu'une reconnaissance avait déjà eu lieu à l'occasion de l'Abu Dhabi Desert Challenge. À la manœuvre: Edo Mossi, le coordinateur des repérages et du précieux road book. L'ajout de la Jordanie était étudié, ce pays ayant une forte culture rallye avec notamment des étapes du championnat du monde organisées entre 2008 et 2011.

L'édition 2022 du Dakar avait été marquée par l'explosion d'une voiture qui a gravement blessé le pilote français Philippe Boutron. La justice française a ouvert une enquête pour "tentative d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste". "Il y a eu un gros choc. On ne s'y attendait pas du tout. La bombe a été mise sous le plancher (de son véhicule d'assistance, ndlr) et j'ai pris le plancher sous les jambes", a témoigné fin janvier Philippe Boutron, qui pourra remarcher. "La situation s'améliore, j'ai été touché aux deux jambes. (...) Mes jambes sont sauvées et c'est l'essentiel", avait ajouté l'homme de 61 ans dans un entretien à France Bleu.