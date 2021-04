Rallye de Croatie: Evans nouveau leader devant Ogier, accidenté

Avant les deux dernières spéciales ce dimanche du Rallye de Croatie, Sébastien Ogier se trouve deuxième au classement, derrière Elfyn Evans. Le pilote français a été victime néanmoins d'un accident de la route sans conséquence ce dimanche matin en se rendant au départ.

Le Britannique Elfyn Evans (Toyota) a pris la tête du Rallye de Croatie avant les deux dernières spéciales dimanche, devant le Français Sébastien Ogier (Toyota), impliqué dans un accident de la route avant de rejoindre le départ.

"Un matin compliqué"

"Seb et Julien (Ingrassia, son copilote, NDLR) ont été impliqués dans un incident de circulation sur la section entre le parc d'assistance (à Zagreb, NDLR) et la première étape ce matin (dimanche). Heureusement, personne n'a été blessé et leur Yaris WRC est OK pour continuer", a indiqué l'équipe Toyota sur Twitter.

Sébastien Ogier, septuple champion du monde, menait les débats samedi soir. Il est désormais deuxième de cette troisième manche de la saison, à 2,8 secondes de son équipier chez Toyota Evans. Le Belge Thierry Neuville, ancien leader vendredi, est 3e à seulement 8,4 secondes du Britannique.



"C'est un matin compliqué, mais ce n'est pas fini", a simplement indiqué Ogier. Le flanc droit et la porte côté copilote de la Toyota sont endommagés. Deux spéciales restent à parcourir sur un total de 300,32 km dans les massifs montagneux pour ce premier Rallye de Croatie de l'histoire du WRC.