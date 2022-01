WRC: Ogier "laisse les portes ouvertes" pour un retour toute une saison

Grand animateur du rallye de Monte-Carlo qu’il a terminé à la deuxième place derrière Sébastien Loeb dimanche, Sébastien Ogier, octuple champion du monde WRC, était l'invité ce jeudi du Super Moscato Show sur RMC. Le pilote Toyota n’exclut pas de revenir pour une saison pleine.

Et si le record de Sébastien Loeb pouvait encore tomber ? Nonuple champion du monde WRC, le pilote français pensait être tranquille un long moment après que Sébastien Ogier, sacré huit fois entre 2013 et 2021, a décidé de mettre les rallyes entre parenthèses. Sauf que le pilote Toyota, devancé par Loeb ce week-end lors d’un rallye de Monte-Carlo de folie, n’exclut pas de revenir un jour à plein temps en WRC et non seulement pour quelques courses comme cette année.

"Je garde un pied dans l’équipe Toyota"

"Je ne m’interdis rien, a confirmé le natif de Gap, jeudi, dans le Super Moscato Show sur RMC. J’ai fait Monte-Carlo. Je n’ai pas coupé complètement. Je garde un pied dans l’équipe Toyota. Je vais disputer quatre ou cinq rallyes dans l’année. J’avais envie d’avoir plus de temps libre mais je n’arrête pas complètement." Sébastien Ogier est donc clair, il n’exclut pas de revenir d’ici deux ou trois ans pour briguer un 9eme titre record de champion du monde : "Il n’y a pas de plan sur la comète pour être honnête mais je laisse toutes les portes ouvertes."

Objectif 24 Heures du Mans

En attendant, le pilote de 38 ans se consacre à sa famille et reste très impliqué dans le sport automobile : "Il y avait d’autres projets qui me démangeaient un peu comme les 24 Heures du Mans. Toyota est présent dans les deux catégories. Je suis en train de faire des tests, de me préparer. L’objectif, c’est peut-être d’aller faire Le Mans. Ce serait un super challenge", conclut-il.