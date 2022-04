Squeezie, Gotaga, Vilebrequin… Un Grand Prix de Formule 4 entre stars du web au Mans

Squeezie, star française de Youtube, a annoncé l’organisation d’une course de Formule 4 entre vingt personnalités du web le 8 octobre prochain sur le circuit du Mans.

Le gratin du streaming français va s’expliquer sur un circuit. Squeezie, star de Youtube avec ses 16 millions d’abonnés, a annoncé l’organisation d’une course entre vingt personnalités du web, le samedi 8 octobre. L’évènement a été baptisé Grand Explorer et regroupera des créateurs de contenus sur Youtube, Twitch ou Instagram. Ils prendront place à bord de Formule 4, monoplace plus légère et moins puissante que la prestigieuse Formule 1 et habituellement pilotée en championnat de France F4 et par la FFSA Academy.

Il y aura donc du très beau monde sur le circuit Bugatti du Mans. Les vingt pilotes d’un jour seront répartis en dix écuries. Ils se familiariseront avec leurs voitures pendant cinq entraînements, encadrés par des professionnels de la Fédération française du sport automobile. Ils se prêteront ensuite à l’habituel jeu des essais libres, puis des qualifications pour déterminer leur position sur la grille de départ.

Squeezie (16 millions d’abonnés sur Youtube) formera un duo "galactique" avec Gotaga, gamer très suivi sur Twitch (3,6 millions d’abonnés). Ils lutteront avec d’autres personnalités bien connues comme les youtubeurs Vilebrequin (1,7 million d’abonnés) ou LeBouseuh (3,82 millions de suiveurs). Comme le montre une vidéo diffusée sur le compte de l’évènement, les pilotes ont commencé à se familiariser avec leur nouvel environnement. Et la pression monte. "Conduire des F4 sur un circuit qui a une histoire incroyable, je n’appréhende pas, j’ai juste hâte", lance Squeezie. "Je suis là pour m'amuser d'abord mais à un moment donné, on va quand même essayer de rentrer des temps", prévient Depielo. "Il va falloir faire le premier virage et de ne pas arriver à 200, sourit Domingo. Donc, si tu veux, je suis dans des rapports où..."

L’évènement sera diffusé sur la chaîne Twitch de Squeezie et sera commenté par Doigby et Kameto. Il sera encadré par l’Automobile club de l’Ouest qui organisé les célèbres 24 heures du Mans. Squeezie a dévoilé à ses suiveurs le tracé du circuit de 4,185 kilomètres et détaillé les étapes entre la préparation physique, les sessions de roulage et le passage du permis F4.

La composition des équipes

Team 1: Squeezie et Gotaga

Team 2: Depielo et Valouzz

Team 3: Joyca et Théo Babac

Team 4: Xari et Domingo

Team 5: Amixem et Etienne Moustache

Team 6: Djilsi et Manon (Allons Rider)

Team 7: Le Bouseuh et Kaatsup

Team 8: Vilebrequin (Sylvain et Pierre)

Team 9: Seb la Frite et Maxence

Team 10: Deujna et Dobby