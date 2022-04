F1: Canal + signe un nouveau contrat de diffusion jusqu'en 2029

Par l'intermédiaire de Maxime Saada ce mercredi dans un entretien à L'Equipe, Canal + a officialisé avoir acquis les droits de diffusion de la Formule 1 jusqu'en 2029. Le président du directoire du groupe indique que le contrat a été largement revu à la hausse.

La Formule 1 restera diffusée en France sur Canal + jusqu'en 2029. L'information a été confirmée ce mercredi par Maxime Saada, président du Directoire du groupe, dans un entretien à l'Equipe. "Nous avons signé un accord exclusif de diffusion jusqu'en 2029 pour la France et l'Afrique (25 pays) et nous devenons ainsi le premier diffuseur mondial", a déclaré Saada.

Canal + a récupéré les droits à TF1 en 2013 et ne cesse depuis de voir son audience augmenter au fil des ans. Le dernier Grand Prix en date, en Arabie Saoudite, a été suivi par exemple par 1,42 million de personnes pour 7,9% de parts de marché.

Des Grands Prix seront encore proposés en clair

Le précédent contrat entre Liberty Media, qui détient la propriété de la F1, et Canal +, était de 60 millions d'euros par saison. "Le nouveau augmente dans des proportions significatives, a lâché Saada, sans donner le montant. Mais on l'accepte parce que Liberty Media a réalisé un travail exceptionnel dans l'accès aux champions, à tous les acteurs de la discipline, pour internationaliser et en faire un succès aussi aux Etats-Unis, avec les nouvelles caméras embarquées dans les monoplaces, l'accord avec Netflix autour de Drive to survive..."

Maxime Saada assure par ailleurs qu'il y aura toujours la possibilité de voir des Grands Prix en clair avec ce nouveau contrat. La chaîne C8, dans le giron de Canal +, a déjà diffusé plusieurs courses ces dernières années. "Les sports mécaniques sont désormais des sports rois de Canal +", se félicite Saada, impliqué avec sa chaîne dans des procédures avec la LFP pour les droits de la Ligue 1.

"Sur Canal, seule la Ligue des champions fait mieux avec 1,6 million de téléspectateurs en moyenne et des matchs à 2,5 millions, analyse Saada. En termes de recrutements, lorsqu'on diffuse un Grand Prix le dimanche, nous multiplions nos ventes par deux ou trois. C'est énorme." Approché par le milieu de la Formule 1, Julien Fébreau devrait lui rester au sein de Canal + pour continuer à commenter les Grands Prix avec Jacques Villeneuve.