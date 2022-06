Tourist Trophy: les organisateurs se trompent et annoncent la mort du mauvais pilote français

Les officiels du Tourist Trophy ont annoncé par erreur la mort du pilote français Olivier Lavorel, vivant mais dans une situation critique, pendant le week-end. Les organisateurs de l’épreuve considérée comme la plus dangereuse du monde se sont trompés de nom avec son pilote César Chanal, malheureusement décédé.

Voilà bien le genre de boulette qui fait tache pour les organisateurs du Tourist Trophy. Après avoir annoncé la mort du Français Olivier Lavorel samedi, les officiels ont fait machine arrière ce mercredi.

Si le concurrent tricolore de 35 ans a bien été victime d’un accident pendant la course, il n’est pas mort. Selon les dernières annonces officielles, c’est le pilote du sidecar dont Olivier Lavorel était le passager, César Chanal qui a perdu dans ce dramatique accident sur l’île de Man.

Lavorel vivant mais dans une "condition critique"

Evacué vers un hôpital de Liverpool pour y faire l’objet d’analyse médicale, le corps de la victime a subi "une procédure d’identification" qui a a permis de mettre en lumière "une erreur d’identification" dans la foulée de cet accident mortel.

"Nous croyons maintenant que c’est César Chanal qui est mort lors de cet accident du 4 juin, ont précisé les organisateurs du Tourist Trophy dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux. Olivier Lavorel demeure dans une condition critique et continue de recevoir un traitement médical."

Des changements pour éviter ce genre d’erreur

Les organisateurs du Tourist Trophy ont ensuite confirmé que les familles des deux concurrents avaient été tenues informées de derniers rebondissements de ce drame. Le tout sans oublier de présenter leur plus sincère condoléances aux proches de César Chanal et d’assurer ceux d’Olivier Lavorel de leur soutien dans cette épreuve. Les officiels ont également confirmé vouloir revoir leur procédure d’identification afin de ne plus commettre pareille erreur à l’avenir.

"Un examen approfondi des processus relatifs à l'identification des concurrents aura lieu en temps utile, ont enchaîné Nos pensées vont à la famille et aux proches d'Olivier et de César en cette période vraiment dévastatrice. Nous demandons aux gens de ne pas spéculer sur les réseaux sociaux." Depuis le début du Tourist Trophy 2022 le 29 mai, trois concurrents ont déjà perdu la vie.