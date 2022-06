Moto: un troisième décès à la Tourist Trophy, la course la plus meurtrière du monde

Le coureur nord-irlandais Davy Morgan, âgé de 52 ans, est décédé à la suite d'un accident survenu lors de la Tourist Trophy de l’Île de Man. Après le Gallois Mark Purslow et le Français Olivier Lavorel, c’est le troisième concurrent à trouver la mort dans cette course considérée comme la plus dangereuse du monde.

La Tourist Trophy une nouvelle fois endeuillée. Les organisateurs de cette course, disputée sur l'Île de Man et considérée comme la plus meurtrière du monde, ont annoncé ce mardi le décès du Nord-irlandais Davy Morgan, âgé de 52 ans. Le pilote a perdu la vie après un accident survenu sur la section montagneuse du parcours.

"C'est avec le cœur lourd que nous confirmons la perte de Davy Morgan suite à un incident survenu dans le dernier tour de la première Supersport Race, ont réagi les organisateurs sur Twitter, qui précisent que le Nord-irlandais était un pilote expérimenté. Davy était un pilier du paddock, 2022 marquant le 20e anniversaire de sa première participation aux courses TT de l'île de Man. La course Supersport d'aujourd'hui était son 80e départ en course TT."

263 décès depuis le lancement de cette course

Lors de cette édition 2022, la Tourist Trophy est une nouvelle fois fidèle à sa triste réputation. La disparition de Davy Morgan est le troisième décès depuis le début de la compétition, le 29 mai dernier. Après la mort du Gallois Mark Purslow mercredi 1er juin, le Français Olivier Lavorel, passager d’un équipage de sidecar, s’est également tué dans un accident samedi 4 juin.

Lancée en 1907, cette course qui emprunte les routes de l’île située au Nord-Ouest de l’Angleterre, à 240 kilomètres de Liverpool, a coûté la vie à 263 personnes, entre pilotes et personnes du public. L’édition 2016 avait été l’un des plus meurtrières avec les décès de cinq pilotes en course ou lors des essais qualificatifs.