W Series: effrayant crash à Spa-Francorchamps, deux pilotes à l'hôpital

Six pilotes de W Series ont été victimes d'un énorme crash à Spa-Francorchamps. Ayla Agren et Beitske Visser ont été conduites à l'hôpital. L'accident est survenu dans la fameuse montée du circuit, où de nombreux graves accident se produisent régulièrement.

Ces pilotes sont miraculées. Six voitures ont été impliquées dans un terrible crash survenu ce vendredi à Spa-Francorchamps (Belgique) lors de la séance de qualifications de la W Series, championnat automobile réservé aux femmes.

Quatre des six pilotes (Sarah Moore, Abbie Eaton, Belen Garcia et Fabienne Wohlwend) sont sous surveillance médicale sur place. Les deux autres (Ayla Agren et Beitske Visser) ont été transportées vers un centre hospitalier pour des examens approfondis.

L'accident s'est produit dans la spectaculaire ascension d'Eau Rouge et du Raidillon. La Britannique Sarah Moore a été la première à perdre le contrôle de sa monoplace (Scuderia W) et à heurter le mur de pneus situé sur la partie gauche de la piste. Derrière elle, trois concurrentes sont également parties en travers. Le suraccident était alors inévitable.

Mais dans la foulée, la cinquième monoplace, sortie de la trajectoire, a heurté de plein fouet celle de la Néerlandaise Beitske Visser (M. Forbes Motorsport). Puis cette dernière a encore été violemment percutée par la sixième, ce qui lui a fait subir plusieurs tonneaux entre les autres voitures endommagées. Heureusement, une septième voiture qui suivait a pu éviter une collision supplémentaire avec l'épave retournée de Beitske Visser.

Des appels à modifier cette partie mythique du circuit

C'est à cet endroit, mais de l'autre côté de la piste, qu'un accident avait causé la mort du jeune espoir français Anthoine Hubert. Il avait perdu la vie en août 2019, à la suite d'un violent crash en Formule 2. Lors du dernier week-end de juillet 2021, un pilote a été victime de plusieurs fractures (clavicule et vertèbres) à la suite d'un carambolage dans cette montée.

Cela entretient les critiques concernant la dangerosité de cette partie mythique du circuit de Spa-Francorchamps. Des voix, de pilotes notamment, se sont élevées ces derniers temps pour qu'un aménagement soit effectué afin de mieux sécuriser ce triple virage en montée. Certains plaident aussi pour que le tracé soit complètement modifié, avec par exemple l'ajout d'une chicane lente qui permettrait d'éviter d'autres accidents graves.