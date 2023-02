Basket: 2,11m à 13 ans, 56 points dans un match… L'Espagne a-t-elle trouvé son Victor Wembanyama ?

Mahamadou Landoure, un jeune basketteur du Real Madrid, a livré une performance hallucinante lors de la finale d’un tournoi U14 face au FC Barcelone, dimanche en Catalogne. Le Malien de 13 ans, qui mesure déjà 2,11m, a inscrit 56 points et pris 33 rebonds durant ce match retransmis à la télévision espagnole.

Il fait deux têtes de plus que tout le monde. Et forcément, lorsqu’il lève les bras, personne ne parvient à lui prendre la balle. Alors qu’il n’a que 13 ans, Mahamadou Landoure mesure déjà 2,11m. Soit cinq centimètres de plus que LeBron James… Un physique hors-normes pour un pré-adolescent qui lui a permis de sortir un match ahurissant ce week-end en Espagne. Le colosse du Real Madrid a survolé la finale de la Mini Cup Endesa face au FC Barcelone, dimanche en Catalogne. Un tournoi U14 qui rassemble les meilleurs espoirs du pays, en ouverture de la Coupe du Roi et qui a vu passé Luka Doncic ou Ricky Rubio dans le passé. Victor Wembanyama y a aussi participé en 2018 avec le Barça.

Durant cette finale de gala, diffusée en direct sur la chaîne Movistar, Mahamdou Landoure a rendu une ligne de stats tout simplement monumentale: 56 points, 33 rebonds, 5 contres, 14 fautes provoqués et une évaluation de 82. Le tout en 35 minutes. De quoi permettre au Real de l’emporter 84-74 et d’être élu MVP du tournoi, sous les yeux de plus de 8.000 spectateurs au Pavello Olimpic de Badalona, en Catalogne (record d’affluence pour la compétition).

Ultra-dominant dans la raquette

Avec son maillot blanc floqué du n°14, Mahamadou Landoure, qui évoluait la saison passée à Barcelone, a martyrisé ses adversaires tout au long de la rencontre grâce à sa puissance physique. Il a d’ailleurs marqué l’essentiel de ses points dans la raquette. Les highlights de son match XXL ne montrent aucun shoot de loin ou même à mi-distance. En revanche, il s'est fait plaisir en dunkant à plusieurs reprises, comme un géant dans une cour de récréation.

Pour l'instant, son style fait plus penser à un pivot dominant sous le cercle qu’à un poste 5 moderne capable de sanctionner à 3 points, comme peut l’être Wembanyama. Reste à savoir comment va évoluer le grand Malien dans les années à venir. En attendant, son nom est déjà dans les petits papiers de tous les scouts de la planète, même si en Espagne, certains s’interrogent sur sa véritable date de naissance.