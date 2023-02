NBA: portée par un Tatum record, la team Antetokounmpo bat la team James au All-Star Game

Élu MVP dimanche à Salt Lake City, Jayson Tatum a battu le record de points du All-Star Game pour permettre à la Team Giannis de battre la Team LeBron dans un match sans aucune défense (184-175).

La Team Giannis Antetokounmpo, galvanisée par Jayson Tatum qui a fait tomber le record du nombre de points dans un All-Star Game, a infligé sa première défaite à la Team LeBron James, en s'imposant dimanche sur le score de 184-175 à Salt Lake City.

Sacré sans surprise MVP (meilleur joueur) du match, Tatum a été le meilleur scoreur, avec 55 points pour l'équipe de Giannis Antetokounmpo, battant dans une rencontre très ouverte le précédent record d'Anthony Davis (52 pts, en 2017), ainsi que le record du nombre de points dans un quart-temps (27, au troisième). "Cela représente beaucoup", a déclaré Tatum. "On pense à toutes les légendes et aux grands joueurs qui ont pratiqué ce sport."

"King James" honoré

"Les records sont faits pour être battus, alors je vais le garder aussi longtemps que possible, mais je suis certain que quelqu'un viendra dans quelques années pour essayer de le battre", a-t-il ajouté. Damian Lillard (26 pts), vainqueur du concours de tirs à 3 points la veille, s'est également illustré, en inscrivant 8 tirs derrière le cercle, dont le panier de la victoire, mais aussi un impressionnant tir réussi derrière la ligne médiane.

Donovan Mitchell a également marqué 40 points pour l'équipe d'Antetokounmpo, qui inflige ainsi sa première défaite à l'équipe de LeBron James en six participations dans ce nouveau format All-Star, instauré en 2018, où les capitaines sélectionnent eux-mêmes leurs joueurs parmi la liste des joueurs All-Star.

LeBron James, qui a battu le record de 19 apparitions au All-Star Game et a été honoré à la mi-temps pour son récent record de meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, a marqué 13 points, mais n'a joué que 14 minutes, après s'être blessé à la main droite en effectuant un dunk. Dans son équipe, Jaylen Brown a été le meilleur scoreur avec 35 points. Joel Embiid et Kyrie Irving le suivent avec 32 points chacun. Nikola Jokic, qui est devenu le premier joueur à débuter le All-Star Game le jour de son anniversaire, n'a marqué que 4 points.

"Même pour 10 secondes"

Le match a offert quelques jolies séquences, comme lorsque LeBron James a lancé la balle au panneau pour utiliser le rebond et marquer un dunk. Ce à quoi Jayson Tatum a immédiatement répondu en utilisant la même technique. Antetokounmpo a marqué le premier panier du match, puis a immédiatement quitté le parquet, pour ne pas aggraver sa blessure à son poignet droit, subie jeudi.

"Je n'ai pas pu participer à l'intégralité du match mais je voulais y aller même pour 10 secondes, transpirer un peu dans le maillot, parce que je veux faire partie de ça", a déclaré Antetokounmpo. Quelques minutes avant le coup d'envoi, LeBron James et Giannis Antetokounmpo ont fait leurs sélections en direct, une première dans l'histoire de la compétition.

James a choisi Joel Embiid, Kyrie Irving, Luka Doncic et Nikola Jokic parmi ses titulaires, et Anthony Edwards, Jaylen Brown, Paul George, Tyrese Haliburton, Julius Randle, De'Aaron Fox et Jaren Jackson Jr parmi comme réservistes. Antetokounmpo a lui sélectionné Jayson Tatum, Ja Morant, Donovan Mitchell et Lauri Markkanen parmi ses titulaires, et Damian Lillard, Jrue Holiday, Shai Gilgeous-Alexander, DeMar DeRozan, Pascal Siakam, Bam Adebayo et Domantas Sabonis pour ses remplaçants.