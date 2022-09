Basket: À quelle heure et sur quelle chaîne suivre la demi-finale Pologne-France de l'Euro?

Ce vendredi à 17h15, l’Equipe de France de basket affrontera la Pologne dans le cadre de la demi-finale d’Eurobasket. Découvrez ici sur quelle chaîne voir cette rencontre capitale pour le sort des Bleus dans cette compétition.

Que ce soit face à la Turquie ou l’Italie, l’équipe de France de basket est maintes fois passé proche de l’élimination à l’Eurobasket. Mais au forceps, les coéquipiers d’Evan Fournier ont su se surpasser afin d’arriver au stade des demies-finale de la compétition.

Au sein de la Mercedes-Benz Arena, la sélection de Vincent Collet essaiera de décrocher à partir de 17h15, son ticket pour la finale et ainsi espérer décrocher le graal. Cette rencontre sera diffusée sur W9 et Canal+Sport 360. Mais aussi à suivre en live commenté sur l’application RMC Sport.

"Vous ne lâchez jamais"

Après être passé proche de l’élimination contre les Italiens durant les quarts (93-85), les Bleus ont encore fait preuve d’un énorme mental pour arracher un succès qui semblait presque inespéré. Fous de joie, les Français se sont lâchés au coup de sifflet final. Parmi eux, il y en a même qui a lancé un "On a des c***** énormes !"

Le sélectionneur a de son côté félicité ses troupes pour leur mental d'acier: "On est toujours vivants malgré les évènements qu’on a traversés. Notre force, et c’est admirable, c’est que vous ne lâchez jamais. Les trois "C", c’est énorme dans le sport, c’est ça qui va nous permettre d’aller au bout." Attention tout de même aux Polonais qui ont réussi l’exploit d’éliminer la Slovénie de Luka Doncic (87-90). Sélection contre laquelle les Bleus avaient perdu 82-88 durant les phases de poule.