Eurobasket: le gros avertissement de Gobert aux Bleus avant le quart

L’équipe de France de basket s’est fait très peur dans son 8es de finale de l’Eurobasket contre la Turquie (86-87). Héros de la rencontre, Rudy Gobert a un peu tiré la sonnette d’alarme dans l’émission RMC Bartoli Time, en expliquant que lui et ses coéquipiers ne doivent plus connaître ce genre de temps faible.

Très mal en point durant le huitième de finale de l’Eurobasket contre la Turquie (86-87), l’Equipe de France a frôlé l’élimination et doit son salut à un grand Rudy Gobert, qui a égalisé deux secondes avant la fin du match. Offrant ainsi aux Bleus une prolongation, leur permettant par la suite d’assurer la qualification pour les quarts. Ils affronteront l'Italie mercredi.

Mais pour le sauveur français, une telle situation ne doit plus voir le jour à l’avenir, surtout si lui et son équipe veulent aller au bout de la compétition: "Ils nous ont mis un 19-0 à un moment. Pour une équipe qui prétend à être championne d’Europe, ce n’est pas possible. On ne peut pas laisser ça arriver", a-t-il déclaré dans l’émission de RMC Bartoli Time ce dimanche.

Conscient que la France a un rang à tenir, le pivot des Minnesota Timberwolves explique ce qui a conduit à la baisse de forme de son équipe: "Les bonnes équipes doivent pouvoir s’ajuster. Il y a eu des balles perdues, un mauvais repli défensif, un manque d’adresse qui s’est ajouté. C’est à nous les leaders et au groupe de faire en sorte que ça ne se reproduise pas."

Les coulisses du miracle Gobert

Malgré tous ces mauvais points, Gobert a loué le travail d’équipe ayant permis aux Bleus de recoller au score: "L’équipe a bien défendu et on a pu mettre la pression. Evan (Fournier) a pu créer une ouverture en attaque. Ça m’a facilité la tâche pour le rebond. Quand on regarde l’enchaînement, c’est un travail d’équipe." La preuve que même dans les moments difficiles, la sélection de Vincent Collet a les armes pour créer des retournements de situations.

L’investigateur de ce miracle reste tout de même Gobert. Au micro de Bartoli Time, ce dernier a expliqué comment il est resté attentif au jeu pour pouvoir surgir à tout moment: "C’était mal embarqué. Je me suis dit qu’il allait rater un lancer franc, si c’est le cas il faut intercepter et on peut égaliser en mettant trois points. Il a raté les deux, il fallait quand même intercepter ce qui était le plus dur à faire."