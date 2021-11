Basket: Alexis Ajinça, champion d'Europe 2013 avec la France, arrête sa carrière

A 33 ans, le pivot français Alexis Ajinça a annoncé sa retraite ce vendredi sur les réseaux sociaux. Passé par la NBA, il compte 39 sélections avec l'équipe de France avec laquelle il a été sacré champion d'Europe en 2013.

Le pivot français Alexis Ajinça, champion d'Europe en 2013 avec les Bleus et qui compte 274 matches en NBA, a décidé de mettre un terme à sa carrière à 33 ans, a-t-il annoncé sur son compte Twitter vendredi. "Le temps est venu pour moi de tourner la page de joueur professionnel. Le basket m'a énormément apporté", a-t-il tweeté, accompagnant son texte d'un dessin le représentant balle dans la main et sur l'épaule, avec derrière les dix maillots qu'il aura porté au cours de sa carrière (neuf clubs et l'équipe de France).

39 sélections avec les Bleus

Formé au centre fédéral et passé par les équipes jeunes de Pau-Orthez, Ajinça a été drafté en 2008 en 20e position par les Bobcats de Charlotte. Après trois saisons sous les couleurs des Bobcats, des Dallas Mavericks, et des Toronto Raptors, il est repassé en France entre fin 2011 et fin 2013, à Toulon puis à Strasbourg.

Il a retrouvé la NBA en décembre 2013, pour une seconde carrière, plus prolifique, dans la ligue nord-américaine avec les Pelicans de la Nouvelle-Orléans, disputant notamment le 1er tour des play-offs NBA (défaite 4-0 contre les Golden State Warriors). Le natif de Saint-Etienne a joué à 39 reprises avec le maillot de l'équipe de France, et participé au sacre de la bande à Tony Parker à l'Euro-2013 inscrivant 4 points en finale contre la Lituanie. Ajinça a disputé ses derniers matches avec Villeurbanne en mars 2019.