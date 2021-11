NBA: très énervé, LeBron James fait expulser deux spectateurs d’un match des Lakers

Lors de la victoire des Lakers sur les Pacers jeudi (124-116), LeBron James a, en plus d’avoir marqué 39 points, fait expulser deux spectateurs qu’il jugeait trop provocateurs.

LeBron James a décidément beaucoup de casquettes. Quadruple MVP, leader des Lakers, il s’est également mué en videur jeudi contre les Pacers (116-124). Alors que son équipe, malmenée cette saison, vivait une prolongation tendue, LeBron James a demandé aux arbitres d’exclure deux spectateurs.

Il s’est montré particulièrement remonté, a pris un des arbitres par le bras pour l’amener devant les deux spectateurs pointés du doigt. Les deux supporters des Pacers, un homme et une femme, étaient assis au premier rang, au bord du terrain. Quand l’arbitre leur a demandé de sortir, ils se sont exécutés sans broncher, et même avec le sourire. LeBron James leur reprochait d’être trop provocateurs.

"Des gestes et des mots obscènes"

"Rien n'est insurmontable pour moi, mais il y a une différence entre encourager ses joueurs, siffler ses adversaires ou encore ne pas vouloir qu'ils réussissent. Et puis il y a des moments où ça dépasse les bornes avec des gestes et des mots obscènes. Cela ne devrait être toléré de la part de personne. C'est quelque chose que je ne dirai jamais à un fan et un fan ne devrait jamais le dire à un joueur", a lâché LeBron James après la rencontre.

Après cet incident, les Lakers se sont imposés. Un succès auquel LeBron James a grandement contribué puisqu’il a inscrit 39 points (avec 5 rebonds et 6 passes), a été décisif dans le money time et signe ainsi son meilleur match de la saison.

De retour d'un match de suspension

LeBron James était de retour face aux Pacers après avoir purgé un match de suspension. Contre Detroit, son duel avec Isaiah Stewart avait été très musclé. Ce dernier avait même été touché à l’œil et avait eu besoin de huit points de suture. Les deux joueurs en étaient presque venus aux mains et avaient dû être séparés.