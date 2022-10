Basket: Brun "persuadé qu’Embiid jouera pour les Bleus" malgré son passeport américain

Pour le membre de la Dream Team RMC Sport, Stephen Brun, le pivot de Philadelphie Joel Embiid optera pour la sélection française même s’il est récemment devenu citoyen américain.

La France, les Etats-Unis ou le Cameroun ? Joel Embiid a l’embarras du choix pour sa future sélection. Depuis qu'il a obtenu un passeport américain, le pivot de Philadelphie a trois nationalités. A cette occasion, le natif de Yaoundé a semé le trouble sur son avenir international alors que l’équipe de France lui tend les bras.

Stephen Brun, lui, n'est pas inquiet : "Je vois ça comme une démarche administrative, a commenté le membre de la Dream Team samedi dans les Grandes Gueules du sport sur RMC. Il est arrivé aux Etats-Unis à l’âge de 16 ans. Il va sûrement y finir sa vie. Son fils est né là-bas il y a deux ans. Fiscalement, c’est peut-être aussi plus simple d’être Américain. Je reste persuadé que Joel Embiid n’a pas fait la demande du passeport français juste pour éviter les douanes à Roissy-Charles de Gaulle."

"Sportivement, ça a plus d’intérêt de jouer pour la France"

Et l’ancien international tricolore de poursuivre : "Moi je pense qu’il va jouer pour la France. Sportivement, ça a peut-être plus d’intérêt de jouer pour la France parce que taper les Américains, que ce soit à la Coupe du monde 2023 ou aux Jeux olympiques, c’est bien plus valorisant que jouer pour Team USA. Cette annonce n’a pas du tout affolé Team USA. Je ne vois pas de grande inquiétude et je reste persuadé que Joel Embiid jouera pour les Bleus."

Une tendance que confirme l’entourage proche de Joël Embiid, cité samedi dans les colonnes du Parisien : "Sa démarche est personnelle car son fils est né ici, Joel habite ici depuis presque douze ans, donc je ne pense pas que ce soit dans le but de jouer avec Team USA. Je ne pense pas qu’il jouera pour l’équipe nationale américaine."