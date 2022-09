Basket: après la nationalité française obtenue, Embiid devient aussi Américain

Camerounais de naissance, Joel Embiid avait obtenu cet été la nationalité française. Le voilà nanti d’un troisième passeport, lui qui est également officiellement devenu citoyen américain.

Et de trois. Joel Embiid dispose désormais de trois nationalités et d’autant de choix de sélection, s’il décide un jour de disputer une compétition internationale avec l’un de ces pays. Camerounais de naissance, le pivot de Philadelphie a obtenu le 5 juillet dernier la nationalité française, alors que les Bleus lui font les yeux doux. Associated Press nous apprend ce jeudi que le joueur des Sixers est désormais également un citoyen américain, lui qui a prêté allégeance il y a deux semaines dans la cité de l’amour fraternel.

"Je suis ici depuis longtemps. Mon fils est Américain. J'avais l'impression de vivre ici et c'est une bénédiction d'être un Américain. Alors j'ai dit, pourquoi pas ?", a expliqué Embiid à AP en marge du camp d’entraînement de sa franchise.

Meilleur marqueur de la saison régulière en NBA

Une nouvelle qui pourrait inquiéter les décideurs de la Fédération française, les Bleus, médaillés d’argent à l’Euro 2022, espérant ouvertement le renfort du meilleur marqueur de la saison dernière en NBA (30,6 points de moyenne en 68 matchs). "Il n'a pas encore la licence Fiba. Mais ce serait bien s’il pouvait avoir cette licence et jouer pour l’équipe de France, avait estimé le manager de l’équipe de France, Boris Diaw, dans le Super Moscato Show, sur RMC, le 19 septembre. On sait qu’il est devenu Français donc pourquoi pas, on essaie d’avoir le plus grand nombre de bons joueurs possible et ensuite faire une équipe qui tient la route et joue bien ensemble."

Lorsqu’on l’interrogeait sur le pays ou la région qu’il représente en NBA, Embiid avait botté en touche : "On va dire Cameroun, Amérique et France". Ça n’a jamais été aussi vrai.