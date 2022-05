Basket: comment l'équipe de France pourrait jouer avec Embiid

Voir Joël Embiid porter le maillot des Bleus est devenu une réelle possibilité depuis que le Camerounais a entamé des démarches pour une naturalisation française. L’information de RMC Sport a fait grand bruit dans le monde du basket, car Embiid, considéré comme l’un des trois meilleurs joueurs au monde, représenterait une grande plus-value pour l’équipe de France.

Avec ses 2m13 et ses 127 kilos, Joel Embiid est l'un des joueurs les plus athlétiques au monde. Dans la raquette, sous le panier, il est le problème numéro un pour toutes les défenses. "Il fait 2m13 mais il bouge comme un mec d’1m95, il va très vite très haut, il est très puissant, analyse Frédéric Weis, ancien international tricolore. Il a beaucoup de mouvements dos au panier, ça crée du jeu. Il peut tout faire offensivement, c’est un mutant." Avec sa panoplie, Embiid peut effectivement marquer sous le panier, dunker, mais aussi shooter de plus loin, pour essayer de se défaire de ses opposants.

"C’est un garçon qui, avec les 76ers de Philadelphie en NBA, monte parfois la balle, est en tête de raquette à trois points, tire à trois points, se crée ses tirs à mi-distance", énumère Stephen Brun, ancien joueur de Cholet et des Bleus. Le joueur de 28 ans a terminé meilleur marqueur de la saison régulière NBA avec 30,6 points par match. Il possède aujourd’hui une très large palette et un côté imprévisible dans son jeu au contraire de Rudy Gobert, le pivot tricolore, moins à l’aise offensivement.

Mais le Camerounais sait aussi faire jouer son équipe et être décisif à la passe, "jouer dos au panier pour ressortir des bons ballons", explique Fréderic Weis. "Tu es obligé de doubler sur Joel Embiid (lui mettre deux joueurs dessus en défense, ndlr), sinon il te met 50 points", ajoute Stephen Brun. En attirant au moins deux défenseurs sur presque chacune de ses prises de balles dans la raquette, le meilleur marqueur de la NBA peut créer un point de fixation et automatiquement libérer des espaces pour les autres joueurs à l’extérieur.

Stephen Brun donne davantage de détails : "Il y a des mecs qui vont être en bout de chaîne pour mettre dedans (à trois points). Il a l’habitude d’être doublé toute la saison, donc il a l’habitude de faire des passes à l’opposée. Les joueurs extérieurs vont en tirer profit." Ce qui pourrait être le cas chez les Bleus avec Nicolas Batum ou Evan Fournier. Et même si le jeu de l’équipe de France passerait un peu plus par la raquette avec Embiid que sans lui, les shooters bleus auraient des opportunités.

Avec Gobert, "une défense hyper dure"

Grâce à Rudy Gobert, les Tricolores possèdent déjà un joueur élu à trois reprise meilleur défenseur de l’année en NBA (2018, 2019, 2021). Avec Embiid, "un Top 15 défenseur de la Ligue" selon Stephen Brun, la France deviendrait ultra-solide dans ce domaine. "Dans la dissuasion, dans le contre, dans le rebond défensif, la protection de la raquette… Ça ne va pas être cadeau de venir mettre des lay-ups quand vous aurez Rudy Gobert et Joel Embiid dans la raquette. Défensivement, je ne vois pas ce qu’il y a de mieux dans le monde."

De son côté, Frédéric Weis affirme que les deux joueurs "sont mobiles et peuvent bouger. Embiid et Gobert ne sortent pas très loin du cercle et tu as tes joueurs extérieurs qui sont très mobiles, ce qui permettrait d’avoir une défense hyper dure." Joel Embiid, qui devra par ailleurs s’adapter aux règlement FIBA s’il joue avec les Bleus, serait aussi une grosse plus-value en terme de rebonds offensifs et défensifs. Il en a pris en moyenne 11.7 par match cette saison.

Faut-il bouleverser les équilibres ?

Malgré l’apport indéniable que représenterait l’arrivée du pivot des 76ers, se pose la question de la hiérarchie. Faut-il bouleverser les équilibres d’un groupe vice-champion olympique à l’approche des JO 2024 ? "La complication est que forcément, il passerait devant Rudy Gobert, pense Frédéric Weis. Et ça, je pense que ce serait difficile à avaler. On a créé un groupe très compétitif, qui fait peur un peu à tout le monde. Casser cette alchimie pour avoir un des deux meilleurs joueurs au monde à son poste, je ne sais pas si ça vaut le coup. C’est un joueur très intelligent, avec un gros QI basket, il s’intégrerait sans aucun problème. Si tu veux gagner, tu sais que cela t’apportes une plus-value."

Certains joueurs ont déjà réagi sur les réseaux sociaux. Vincent Poirier, qui pourrait rétrograder dans la hiérarchie des pivots si Embiid était intégré, a publié le message suivant sur Twitter : "Je vais commencer à jouer 2/3 (arrière ou ailier, ndlr) en équipe de France moi, apparemment il y a des spots pour l’été." En 2018, alors qu’Embiid avait déjà affirmé être prêt à jouer un jour pour les Bleus, Evan Fournier avait également mis un message sur les réseaux sociaux : "Pour moi jouer pour un pays avec lequel tu n'as pas d'attaches, c'est dérangeant. L'équipe nationale, ce n'est pas juste un challenge sportif. Ce n'est pas du tout contre Joel. Ça me dérange quand les autres sélections le font et c'est donc valable pour l'équipe de France. Ensuite le respect pour Rudy Gobert il est où ? Et les autres qui font des sacrifices tous les étés pour les Bleus ?"

Pour Stephen Brun, "Gobert et Embiid peuvent jouer ensemble. J’ai vu l’année dernière des séquences avec Vincent Poirier et Rudy Gobert en même temps sur le terrain. Je ne dis pas jouer ensemble 40 minutes, mais démarrer la rencontre pourquoi pas." Une affirmation fait en tout cas l’unanimité : voir Joel Embiid en équipe de France représenterait un apport indéniable dans la quête d’un titre olympique à domicile en 2024.