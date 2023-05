Eurocup: un coach à l’hôpital après avoir été projeté sur le pare-brise d’un bus, un acte délibéré du chauffeur?

À quelques heures de la finale d’Eurocup contre Gran Canaria (ce mercredi à 21h) , Erdem Can a dû être hospitalisé après avoir percuté le pare-brise du bus qui emmenait le Türk Telekomspor à l’entraînement. Selon certaines sources, le chauffeur aurait délibérément donné un coup de frein brutal.

La préparation du Türk Telekomspor à la finale d’Eurocup entachée par un incident rocambolesque. Alors que le club turc se déplace en Espagne pour défier Gran Canaria sur son parquet (ce mercredi soir à 21h), Erdem Can, le coach de la formation basée à Ankara, a dû être hospitalisé.

Comme rapporté par Sportando et Vole, Erdem Can, ancien coach assistant du Utah Jazz (2021-2022), a été victime d’un accident sur la route menant son équipe à l’entraînement. Le conducteur du bus qui effectuait le trajet aurait volontairement retardé l’arrivée du club turc à la salle et ignoré plusieurs demandes de baisser la musique.

Erdem CAN en 2021 © Icon

Un acte délibéré du chauffeur ?

Erdem Can se serait alors levé pour intervenir personnellement et régler la situation. C’est à ce moment-là que le chauffeur aurait freiné de manière brutale, provoquant la chute du technicien turc, qui aurait violemment percuté le pare-brise. Une photo relayée par Vole montre un gros impact sur la vitre. Selon plusieurs sources, l’acte du chauffeur était délibéré.

Après avoir dirigé la séance d’entraînement avec une minerve de protection autour des cervicales, Erdem Can aurait été transporté à l’hôpital sur une civière. Mercredi après-midi, sa présence sur le banc lors de la finale n’était pas remise en cause.