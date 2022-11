Basket: Heurtel est définitivement exclu de l'équipe de France

Le président de la Fédération française de basket (FFBB), Jean-Pierre Siutat, a confirmé à LÉquipe la mise à l’écart de l’équipe de France du meneur Thomas Heurtel, médaillé d’argent à l’Euro avec les Bleus, pour s'être engagé avec un club russe malgré la charte signée de sa part.

Cette fois c’est sûr, il n’y a plus aucune ambiguïté, l’aventure de Thomas Heurtel en équipe de France est bel et bien terminée. "À date, pour moi, je considère qu'il n'y sera plus (en équipe de France). C'est terminé", signifie le président de la Fédération française de basket (FFBB) Jean-Pierre Siutat, interrogé par L'Équipe.

Le patron de la fédé se sent trahi par le joueur qui évolue à ce jour au Zénith Saint-Pétersbourg, lui qui avait pourtant signé une attestation sur l’honneur s’engageant à ne pas signer avec un club russe ou bélarusse. Cette charte lui avait permis de disputer l’Euro avec les Bleus et d’y remporter une médaille d’argent. Trois jours seulement après la finale, le club russe annonçait la signature du meneur.

Heurtel n'en a "rien à foutre"

"On pourra discuter de ceux déjà en Russie qui n'avaient pas signé l'attestation (Livio Jean-Charles au CSKA Moscou et Louis Labeyrie à l'Unics Kazan) mais concernant Thomas, à qui on avait clairement présenté les choses, il n'a pas respecté son engagement", fait remarquer Jean-Pierre Siutat à L'Équipe. Dans un post-Instagram, le mois dernier, le meneur international français avait sèchement répondu aux critiques s’abattant sur lui, estimant qu’il n’en avait "complètement rien à foutre".

"Juste pour info, à tous les gens qui m’envoient des messages ou écrivent des commentaires en me critiquant sur ma décision de venir en Russie ou sur une décision en général, sachez que j’en ai complètement rien à foutre", avait écrit Heurtel sur ses réseaux sociaux, ajoutant: "Donc ne soyez pas "relou" et arrêtez de perdre votre temps. Et svp, surtout, achetez-vous une vie!! Merci d’avance."