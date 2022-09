Basket: la Fédération confirme que Thomas Heurtel sera exclu des Bleus s'il joue avec le Zénith

Dans un communiqué ce jeudi matin, la Fédération française de basket a confirmé l'exclusion de Thomas Heurtel en équipe de France "pour les prochaines échéances internationales, incluant les Jeux Olympiques 2024" s'il est "amené à jouer" avec le Zenith Saint-Pétersbourg, avec qui il s'est engagé.

L'Eurobasket, qui s'est conclu dimanche par une médaille d'argent pour les Bleus, restera peut-être comme la dernière compétition internationale de Thomas Heurtel. La Fédération française de basket a confirmé ce jeudi l'exclusion du meneur s'il est "amené à jouer" au Zénith Saint-Pétersbourg en Russie, où il a signé mercredi.

Exclu pour les JO 2024

Comme tous les autres joueurs de l’équipe de France, Thomas Heurtel a signé fin juillet une attestation sur l’honneur exigée par la Fédération française de basketball (FFBB): en raison de l'invasion russe en Ukraine, tout joueur qui jouerait pour un club du pays de Vladimir Poutine sera ensuite interdit de sélection.

Déjà courtisé par le Zénith avant l'Eurobasket, Thomas Heurtel n'avait pas voulu compromettre son avenir avec le maillot bleu en refusant dans un premier temps la proposition. Le joueur de 33 ans a finalement signé pour une saison avec le Zénith, plus une autre en option.

Thomas Heurtel n'est donc plus sélectionnable pour les championnats du monde 2023 et les Jeux olympiques 2024, à domicile à Paris. La Fédération avait prévenu début août que les joueurs français engagés dans des clubs russes ou bélarusses ne seraient "plus sélectionnables" jusqu'à la fin de la guerre en Ukraine.

Si jamais Heurtel (99 sélections) ne levait pas l'année en option prévue dans son contrat avec le Zenith Saint-Pétersbourg, le bureau fédéral décidera s'il redevient ou non sélectionnable pour les JO-2024 à Paris, a précisé la Fédération. La Fédération a indiqué par ailleurs dans son communiqué que si elle "était informée que Thomas Heurtel avait des contacts avec des clubs étrangers, dont russes, à aucun moment celle-ci n'a été informée qu'un contrat avait été signé ou était en cours de signature avec un club russe".



La question de la sélection en équipe de France de joueurs évoluant avec des clubs russes ou bélarusses avait émergé cet été après la signature des internationaux français Livio Jean-Charles (quatre sélections) au CSKA Moscou et Louis Labeyrie (33 sél.) à Kazan.