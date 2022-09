Eurobasket: "Mauvais choix tactiques", l’analyse sans concession de De Colo après l’échec des Bleus en finale

Absent de l'Eurobasket, Nando De Colo a pointé, dans le podcast Basket Time sur RMC, les faiblesses tactiques des Bleus, battus en finale par l'Espagne dimanche.

Avec Nicolas Batum, il était l’un des grands absents de cet Eurobasket. Et son expérience ainsi que sa vista ont cruellement manqué aux Bleus, notamment en finale contre l’Espagne (88-76). Ce mardi, deux jours après la désillusion vécue par les hommes de Vincent Collet contre la Roja, Nando De Colo est justement revenu, dans le podcast Basket Time sur RMC, sur ce qui avait manqué aux Bleus pour aller chercher l’or.

"Je suis frustré parce que, quand je regarde la finale, j’ai ma femme espagnole qui est à côté et ce n’est pas facile de voir l’équipe évoluer de cette façon-là. Je pense que, sur la finale, il y a eu des mauvais choix tactiques, des prises de décision qui n’ont pas été bonnes. Même si on fait une première mi-temps très limite, en deuxième mi-temps on doit prendre le match en main et on n’a pas su le faire. C’est peut-être là que j’aurais pu dire quelque chose en interne…", a analysé le tout nouveau joueur de l’ASVEL, qui avait décidé de déclarer forfait à l'Eurobasket afin de recharger les batteries pour ses dernières compétitions sous le maillot des Bleus (Mondial 2023, JO 2024).

"Il y a des choses qui n’ont pas été faites de la bonne manière"

L’ancien arrière de Cholet Basket, doyen des Bleus et joueur le plus capé du groupe France (185 sélections), met en évidence l’inconstance des Bleus tout au long du tournoi. "Il y a des choses qui n’ont pas été faites de la bonne manière. Encore une fois, c’est facile de le dire derrière son écran. On a eu beaucoup de ballons perdus tout au long de cet Euro. On a eu des pertes de balle où on se demande comment on a pu les perdre. Au lieu de montrer qu’on contrôle le match, on est tout le temps obligés de batailler", a-t-il poursuivi dans le podcast Basket Time.

D’après le MVP de l’Euroligue en 2016, la hiérarchie vue aux Jeux olympiques de Pékin en 2021, quand les Bleus avaient été chercher la médaille d’argent, avait disparu pour l’Euro.

"Je pense qu’il faut que chacun se remette à sa place, que chacun sache exactement ce qu’il peut apporter à l’équipe. C’est exactement ce qu’on a fait l’été dernier: chacun faisait pour l’équipe et ne cherchait pas à s’en sortir individuellement. Ce n’est pas pour remettre la faute sur Rudy, mais quand on lui donne la balle très souvent au poste haut, et bien ce n’est pas la meilleure façon de l’utiliser. On sait très bien sur quel style de jeu Rudy peut nous être très important. Si on crée pour lui, il faut être plus dans l’agressivité dans le panier."

Si ce n’est pas encore fait, De Colo aura sûrement l’occasion de livrer son analyse à Vincent Collet en vue des prochaines échéances de l’équipe de France, qui reste tout de même sur trois médailles internationales consécutives (bronze au Mondial 2019, argent aux JO 2021 et à Euro 2022).