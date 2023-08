Basket: le numéro 9 de Tony Parker sera retiré en équipe de France en 2024

La Fédération française de basket va honorer Tony Parker, en retirant son numéro 9 porté avec l'équipe de France. Cet hommage devrait prendre place à la LDLC Arena de Lyon (Décines), le 12 juillet 2024, jour de matchs de préparation des équipes de France masculines et féminines.

Après avoir été honoré par les San Antonio Spurs, qui ont retiré son numéro 9, Tony Parker s'apprête à recevoir le même honneur en équipe de France. Cela devrait se produire à la LDLC Arena de Lyon le 12 juillet 2024, selon Le Progrès. Les équipes de France masculines et féminines joueront un match de préparation ce jour-là.

Avec 181 apparitions en équipe de France, l'ancien meneur des Spurs a inscrit 2 741 points en sélection. Il a notamment gagné l'Euro de basket 2013 avec les Bleus, compétition dans laquelle Tony Parker avait prononcé un discours mémorable pendant la mi-temps de la demi-finale contre l'Espagne: ''Je m'en fous de ce qui arrive en deuxième mi-temps, même si on perd, au moins on joue avec notre fierté, et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie.''

L'une des plus grandes légendes du sport français continue de recevoir son lot d'hommages, après son intronisation au Hall of Fame de la NBA samedi, aux côtés de Gregg Popovich, coach des San Antonio Spurs.