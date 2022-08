Basket: les Bleus évoluant en Russie et en Biélorussie ne sont plus sélectionnables annonce la FFBB

La Fédération française de basketball annonce ce lundi que les joueurs et joueuses évoluant en Russie ou en Biélorussie ne sont plus sélectionnable en raison du conflit en Ukraine. Deux voire trois internationaux voient leur avenir en bleu s’assombrir.

La guerre en Ukraine impacte les Bleus. Alors que les clubs russes sont exclus des compétitions internationales, la Fédération française de basketball a pris de nouvelles mesures contre les joueurs tricolores évoluant ou ayant l’intention d’évoluer en Russie ou en Biélorussie. "Le Bureau Fédéral a décidé que les joueurs, joueuses et staffs qui signeraient un contrat avec un club russe ou bélarusse ne pourront plus être sélectionnés tant que les mesures d’exclusion de toutes les compétitions internationales seront en vigueur, indique un communiqué dévoilé ce lundi sur le site de la FFBB. Cette décision s’applique également aux joueurs, joueuses, membres du staff ayant déjà signé avec un club russe ou bélarusse." Les joueurs et joueuses convoqués devront signer une attestation sur l’honneur pour participer aux compétitions internationales.

Quid de Thomas Heurtel, en route vers le Zenit St-Pétersbourg ?

Ces mesures bouchent l’avenir international de Louis Labeyrie (30 ans). L’ex-intérieur de Valence qui compte 34 sélections avec les Bleus vient de signer un contrat avec le club russe de Kazan. Joueur du CSKA Moscou, Livio Jean-Charles (28 ans - 4 sélections) est lui aussi dans l’impasse. La situation s’annonce délicate aussi pour Thomas Heurtel. Retenu par Vincent Collet pour la préparation des Bleus à l’Euro 2022 en Allemagne (1er-18 septembre), l’ancien joueur du Real Madrid (84 sélections) disposerait d’un accord avec le Zenit Saint-Petersbourg. Si son arrivée dans le club russe n’est pas encore officielle, on ne sait pas encore si cette annonce de la FFBB va modifier ses plans. Ou s'il sera exclu du groupe France.