Malcom, Promes, Isidor, Lovren… Ces joueurs étrangers restés en Russie malgré la guerre en Ukraine

Alors que la Fifa a prolongé au début de l'été la règle autorisant les joueurs étrangers évoluant dans des clubs russes ou ukrainiens à suspendre leurs contrats, certains ont fait le choix de rester en Premier Liga. C'est le cas notamment d'anciens de Ligue 1 comme Malcom ou Dejan Lovren...

Alors que la guerre en Ukraine se poursuit depuis le 24 février, la Fifa a étendu le 21 juin dernier la règle à destination des joueurs étrangers des clubs russes et ukrainiens souhaitant suspendre leurs contrats et évoluer avec une autre équipe. Cette règle est désormais valable jusqu'en juin 2023.

Elle a permis à plusieurs d'entre eux, comme le Brésilien Tetê (Shakhtar Donetsk), parti à l'OL, de rejoindre un club européen. D'autres, comme le Français Rémy Cabella (Krasnodar), ont purement et simplement résilié leur contrat pour pouvoir s'engager libre avec un autre club, en l'occurrence Montpellier (avant un transfert à Lille). Mais beaucoup ont, à l'inverse, préféré rester en Russie malgré la guerre en Ukraine, et joueront ce week-end la 3e journée de Premier Liga.

Malcom, Lovren, Promes, Kamano... ils ont préféré rester en Russie

En effet, des noms courtisés et bien connus des amateurs de foot ont refusé de mettre à profit la règle édictée par la Fifa pour prendre la poudre d'escampette. On pourra notamment citer le nom du Brésilien Malcom, ancien Bordelais de 25 ans, resté au Zenith Saint-Pétersbourg, tout comme l'ex-joueur de Lyon et de Liverpool, le Croate Dejan Lovren. Le Néerlandais Quincy Promes évolue lui au Spartak Moscou, et le Guinéen François Kamano au Lokomotiv Moscou... La liste, à laquelle on pourrait ajouter Douglas Santos, Jhon Cordoba ou Victor Moses, est longue et loin d'être exhaustive.

Isidor bientôt seul Français de l'élite russe

Ancien joueur de l'AS Monaco, Wilson Isidor est le seul Français à rester dans l'élite russe, Alexis Beka Beka étant en train de rejoindre Nice. L'attaquant de 21 ans a expliqué ce samedi auprès de Foot Mercato sa volonté de rester dans son club, le Lokomotiv Moscou, malgré cette période particulièrement troublée. "Je n'ai pas hésité à rester cet été, je vais jouer le titre et essayer de gagner quelque chose avec le Lokomotiv, dit-il. Là c'est le mercato, le téléphone de mes agents sonne mais je n'ai pas de doutes et je veux faire ma saison ici. Il me fallait la stabilité, la confiance et le club m'a apporté tout cela. Je me sens bien."

Le championnat russe a repris à la mi-juillet. En ce qui concerne le championnat ukrainien, celui-ci devrait reprendre le 23 août mais reste sujet à des mesures exceptionnelles, comme l'avait affirmé le ministre de la Jeunesse et des Sports du pays, Vadym Gutzeit. "Pendant les raids aériens, les matches seront interrompus et les joueurs de football, les entraîneurs et le personnel devront se rendre rapidement dans un abri", avait-il expliqué le 11 juillet dernier.