Real Madrid: Heurtel écarté du groupe après une virée nocturne

Thomas Heurtel et Trey Thompkins ont été écartés du groupe madrilène après être sortis avant d'affronter le Panathinaïkós fin mars (87-86 pour les Grecs). Ils ne devraient plus rejouer avec le Real.

Alors que le Real Madrid se déplaçait en Grèce pour y défier le Panathinaïkós en Euroligue, le meneur de jeu français Thomas Heurtel, qui a fêté ses 33 ans ce dimanche, et Trey Thompkins ont été surpris revenant d’une sortie nocturne au petit matin. Une escapade qui passe mal en Espagne d’autant plus que le Real s’est incliné en Grèce. Malgré une grosse performance des deux joueurs sur le parquet (Heurtel a fini meilleur marqueur du Real avec 18 points et Thompson finit avec 8 points), la sanction est tombée : les deux fêtards ont été écartés du groupe jusqu’à la fin de la saison. Si dans un premier temps la raison de cette mise à l’écart n’était pas connue, elle a été dévoilée, comme le rapporte Marca ce lundi.

Une décision assumée par Pablo Laso, entraîneur des Los Blancos: “Ils ne s’entraînent plus avec l’équipe. Il n’y a pas de drame. C’est ma décision, j’ai suffisamment de problèmes avec l’équipe. Les treize autres joueurs ont ma confiance. C’est une décision définitive.” Heurtel, comme Thompkins, étant en fin de contrat cette saison, cette affaire devrait marquer la fin de l’aventure madrilène commencée en 2021 pour le vice-champion olympique de Tokyo.

Le Real Madrid en perdition

Cette histoire n’arrange en rien les affaires de l’équipe 35 fois championne d’Espagne. Plongée dans une saison cauchemardesque, Laso va désormais devoir composer sans son meneur de jeu et son intérieur. “Je crois que les 13 joueurs restants peuvent tirer le meilleur d'eux d'ici la fin de la saison et nous serons l'équipe que nous voulons être”, espère Laso pour Marca. Le technicien espagnol en a profité pour rappeler qu’aucun joueur ne sera recruté d’ici la fin de la saison. Sans le duo franco-américain, le Real s’est incliné en Euroligue contre le Bayern Munich (88-97) puis contre le rival barcelonais ce dimanche en championnat (108-97 ap.). Les Madrilènes, qui courent derrière les Catalans au classement tant en Euroligue qu’en championnat, restent sur une victoire sur les huit derniers matchs avant d’affronter Bilbao ce mercredi.