Basket: Batum renonce à l'Euro 2022 avec l'équipe de France

Comme Nando De Colo, Nicolas Batum a décidé de ne pas participer au championnat d'Europe programmé à la fin de l'été. L'ailier des Los Angeles Clippers a déjà l'esprit tourné vers les Jeux olympiques de Paris 2024.

Après Nando De Colo, c’est au tour de Nicolas Batum de renoncer au prochain championnat d’Europe de basket, qui aura lieu du 1er au 18 septembre 2022 en Allemagne, Géorgie, Italie et République tchèque. "Ça va être pareil pour moi. Je pense que Nando et moi, on est de vieux papys. Là, entre les enchaînements de saisons, les JO l’année dernière… Cette année j’ai galéré physiquement", explique ce vendredi l'ailier des Los Angeles Clippers dans un entretien donné au média First Team.

"Je sais qu’il y a une énorme saison qui m’attend l’année prochaine avec les Clippers. Il y a un gros truc qui m’attend. On va jouer pour aller au bout. C’est peut-être ma seule chance où j’ai l’opportunité de pouvoir faire ça. Ça a été une réflexion, une discussion. Il y a aussi les Jeux olympiques (de Paris 2024) à incorporer. Nando et moi on n’aura peut-être plus le même rôle. Il y aura des changements de rôles, de positions", poursuit Batum pour justifier sa décision.

"Ça ne va pas plaire, je le sais"

L'équipe de France va effectivement affronter un calendrier chargé avec l’Euro, avec un premier tour à Cologne et une phase finale (à partir des huitièmes de finale) à Berlin, compétition précédée de deux fenêtres de qualification pour le Mondial 2023 début juillet (fin de la première phase) et fin août (début de la seconde phase). "Ça ne va pas plaire, je le sais. De toute façon, quand tu refuses une sélection… C'est pour ça que l'année dernière j'ai profité à fond", ajoute-t-il avec le sourire.

"Je fais ça parce que ma petite fille est née en janvier dernier et que depuis je n'ai pas passé beaucoup de temps avec elle. J’ai aussi envie de profiter de ça. Vu ma vie personnelle, je sais que la vie peut s'arrêter comme ça (il claque des doigts, en référence au décès de son père lorsqu'il avait deux ans, ndlr), donc j'ai envie de profiter à fond", précise Batum, 33 ans, vainqueur de l’Euro en 2013, médaillé de bronze aux Mondiaux 2014 et 2019, et vice-champion olympique l’été dernier à Tokyo.

Cette annonce intervient deux semaines après celle de Nando De Colo. "J'ai parlé il y a quelques mois à Vincent (Collet, le sélectionneur de l'équipe de France) et aux joueurs, leur ai expliqué qu'il me fallait absolument faire l'impasse sur l'Euro pour moi et ma famille, tout ça dans le but d'être présent aux JO 2024, avec l'envie de revenir dès le Mondial 2023 pour avoir cette continuité et se préparer pour l'été suivant", a expliqué l'arrière de l'équipe de France dans les colonnes de L'Equipe.