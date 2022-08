Basket: Ntilikina forfait pour l'Euro, la liste des absents s'allonge en équipe de France

Cela commence à faire beaucoup pour l'équipe de France, qui disputera l'Eurobasket du 1er au 18 septembre prochain en Allemagne. Après les forfaits de Victor Wembanyama, Moustapha Fall et la situation très incertaine d'Andrew Albicy, c'est Frank Ntilikina qui doit à son tour déclarer forfait.

Petite hécatombe dans le clan tricolore à quelques semaines de l'Eurobasket. Le meneur de l'équipe de France Frank Ntilikina ne participera pas à la compétition (1er-18 septembre) en raison de "douleurs", a annoncé ce vendredi la Fédération française de basket (FFBB).



"Frank Ntilikina (1,93 m, 24 ans). souffre de douleurs qui ne lui permettent pas d'être physiquement à 100%. (Il) est contraint de déclarer forfait", a écrit la FFBB dans un communiqué.





Le meneur de Dallas va quitter le groupe France dès samedi. Il laisse les Bleus orphelins d'un meneur de son profil. Un vrai spécialiste de la défense capable de freiner les meneurs adverses.

Une cascade de blessures

Le forfait du meneur de Frank Ntilikina s'ajoute à ceux de l'intérieur phénomène de Boulogne-Levallois Victor Wenbanyama (18 ans), touché au psoas et du pivot Moustapha Fall, blessé à un genou. Le meneur Andrew Albicy (cuisse) a été contraint de quitter le rassemblement en début de préparation. Sans oublier le forfait de Joël Embiid, fraîchement naturalisé. Les vice-champions olympiques se retrouvent donc à 13 joueurs à trois semaines du début de l'Euro.



Médaillé d'argent aux Jeux de Tokyo et de bronze au Mondial 2019 en Chine, Frank Ntilikina s'est imposé dans le groupe des Bleus grâce à ses qualités de défenseur. La France, 12e du dernier Euro en 2017, affrontera lors de la phase de poules de l'Euro l'Allemagne, la Lituanie, la Hongrie, la Bosnie et la Slovénie.