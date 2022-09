EN DIRECT - Eurobasket: "Les Espagnols vont jouer sur la rivalité, pas nous" prévient Batum

A quelques heures de la finale de l’Eurobasket entre la France et l’Espagne ce dimanche soir à Berlin, Nicolas Batum est revenu dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC sur la rivalité entre les deux équipes. Le joueur des Clippers explique pourquoi elle sera davantage source de motivation du côté des champions du monde. "Ils n’ont pas connu ce que nous on a connu. Les trois-quarts des joueurs n’ont pas souffert et vécu que nous avons connu face à eux. En face, ce ne sont pas non plus les mêmes joueurs. Il n’y a pas les frères Gasol, Navarro, Lull, Rodriguez… Il manque quasiment tout le monde ! Ils sont champions du monde en titre mais quasiment tous les joueurs qui ont donné le titre mondial en 2019 ne sont pas là." Et le joueur des Clippers de poursuivre à propos de Fournier, Gobert&co : "Ils commencent leur rivalité. Ils sont favoris, ils le savent. C’est bien la première fois que l’équipe de France est favorite contre l’Espagne en demie ou en finale d’un grand championnat. La tendance s’est inversée. Ils n’ont pas besoin de jouer sur la rivalité. C’est plutôt l’Espagne qui va jouer là-dessus parce qu’elle n’est pas favorite. Et elle va le faire. Nous non. "