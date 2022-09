Eurobasket: le coup d’envoi de France-Allemagne retardé à cause d’un hommage pour Nowitzki

L’Allemagne affronte la France ce jeudi à Cologne lors du premier gros choc de l’Eurobasket 2022. Afin de rendre un hommage à la légende Dirk Nowitzki son numéro 14 sera retiré en sélection allemande et une cérémonie va être organisée en lever de rideau du match face aux Bleus.

Avec Nikola Jokic, Luka Doncic ou Giannis Antetokounmpo, l'Eurobasket 2022 ne manque pas de stars. Mais avant l’entrée en lice de l’Allemagne dans la compétition, ce jeudi face à l’équipe de France, c’est bien un héros national qui va être honoré en marge de la rencontre à Cologne: Dirk Nowitzki.

Le coup d’envoi du choc entre les Bleus de Vincent Collet et la Nationalmannschaft va ainsi être retardé de 15 minutes. Le duel démarrera à 20h45 et non 20h30. L’occasion d’un bel hommage pour l’ancien international allemand aux 153 sélections et star de la NBA.

Un hommage très rare en Europe

Désormais âgé de 44 ans et retraité depuis 2019, Dirk Nowitzki a écrit l’histoire du basket allemand. Champion NBA en 2011 avec les Dallas Mavericks, 'Dirkules' a aussi aidé sa sélection à prendre le bonze aux Mondiaux en 2002 puis l’argent lors du championnat d'Europe 2005.

Afin d’honorer sa légende, la Fédération allemande de basket a donc choisi de retirer son numéro de maillot 14. Habitué à ce type d’hommage en NBA, où la franchise texane a retiré son numéro 41, Dirk Nowitzki va devenir le premier joueur allemand à être ainsi honoré.

"Je me suis senti honoré lorsque la Fédération allemande de basketball m'a présenté cette idée, a récemment indiqué l’ambassadeur de l’Eurobasket auprès de la fédération internationale. Ce fut une belle surprise et je suis ravi de voir ce qui m'attend à Cologne."