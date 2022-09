France-Espagne: "Les joueurs ne veulent pas qu'on leur parle de médaille d'argent", assure Boris Diaw

Le manager de l'équipe de France, Boris Diaw, assure qu'une défaite en finale de l'Euro contre l'Espagne ne serait pas une contre-performance pour le basket français, mais que les joueurs, eux, ne veulent pas en entendre parler.

Le poncif est connu de tous : une finale ne se joue pas, elle se gagne. C'est la mission de l'équipe de France, dimanche soir en finale de l'Eurobasket face à l'Espagne. "Les joueurs ne veulent pas qu'on leur parle de médaille d'argent ou de bronze", a expliqué Boris Diaw sur RMC, environ 1h30 avant le début de ce match devenu un classique du basket européen.

Est-ce que cela veut dire que la compétition serait un échec en cas de défaite en finale ? Champion d'Europe avec les Bleus en 2013 et battu en finale deux ans plus tôt, Boris Diaw, qui a tout connu comme joueur, apporte un peu de nuance. "Quand on parle de la réussite d'une compétition, au niveau fédéral, au niveau de ce que fait le basket français, c'est c'est choses là qu'on regarde, une défaite aujourd'hui ne serait pas une contre-performance de l'équipe de France."

"Paëlla" et "champagne" au menu de ce soir

"Maintenant, bien entendu on a les capacités d'aller gagner cette finale et on entend bien la gagner", ajoute Boris Diaw. Pour lui un peu plus que pour les autres, cette rencontre aura d'ailleurs une saveur particulière puisqu'il était des plus grandes batailles contre l'Espagne, adversaire historique des Bleus tantôt à l'Euro, tantôt aux JO ou au Mondial.

"Je n'irais pas jusqu'à remettre le short quand même, faut pas déconner, mais ça rappelle quelques souvenirs", a-t-il reconnu, avant de livrer, il l'espère, le menu du soir. "Paëlla" pour le repas, au cours du match, et champagne après le coup de sifflet final, parce qu'un titre "se fête toujours avec du champagne".