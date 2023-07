Basket: Jokic se dirige vers un forfait pour le Mondial 2023, gros coup dur pour la Serbie

Selon la presse serbe, le pivot des Denver Nuggets Nikola Jokic ne devrait pas prendre part au Mondial 2023 (du 25 août au 10 septembre) en raison d’un choix personnel. Une mauvaise nouvelle pour la Serbie, pas encore assurée de disputer les Jeux olympiques à Paris l'an prochain).

La Coupe du monde de basket pourrait être privée de l’une de ses têtes d’affiche. Selon les informations de Mozzart Sport, la Serbie devrait se présenter sans Nikola Jokic, champion NBA en titre avec Denver et MVP de la finale remporté face à Miami. Il s’agit d’un choix du pivot, pas convaincu par sa fédération et son capitaine Bogdan Bogdanovic, qui auraient tenté en vain de le faire changer d’avis. Nikola Kalinic et Vasilije Micic ne devraient pas non plus être présents.

Médaillé d'argent olympique en 2016

Avec la Serbie, le 'Joker' avait pour rappel décroché une médaille d’argent lors des Jeux olympiques 2016, avant de zapper le tournoi de qualification 2021 qui n’avait pas souri à son équipe. Son absence sera doublement préjudiciable pour sa sélection cette saison, puisqu’elle n’est pas encore qualifiée pour les JO 2024 à Paris.

Pour décrocher son billet sans passer par un tournoi qualificatif, la Serbie devra terminer dans les deux meilleures équipes européennes. Le Soudan du Sud, la Chine et Porto Rico seront dans ce groupe B, alors qu’un duel avec la Grèce ou les États-Unis se profile en quarts de finale. Le tournoi se déroulera en Indonésie, au Japon et aux Philippines du 25 août au 10 septembre prochains.