Coupe du monde de basket: "Forcément un peu déçu", la première réaction de Collet au forfait de Wembanyama

Juste avant d’annoncer les 12 Bleus retenus pour disputer la Coupe du monde (25 août-10 septembre), Vincent Collet s’est exprimé sur l’absence de Victor Wembanyama. Le sélectionneur de l’équipe de France n'a pas caché sa déception. Mais il assure comprendre "les enjeux" autour du phénomène français.

Il a tenté de le convaincre jusqu’au bout. Présent sur le plateau de Tout le sport sur France 3 ce mercredi soir afin d'annoncer la liste des 12 Bleus sélectionnés pour disputer la Coupe du monde, Vincent Collet, entraîneur de l’équipe de France, s’est exprimé sur le forfait de Victor Wembanyama.

"On a essayé (de le convaincre), mais il y a beaucoup d'enjeux autour de lui, a commenté le technicien tricolore, qui avait le nouveau joueur des San Antonio Spurs sous ses ordres la saison passée à Boulogne-Levallois. Il est entré dans une nouvelle vie, il y a des craintes par rapport à l'enchaînement de la saison cette année, la compétition cet été et la saison prochaine."

"Pas de sentiment de trahison" mais de la "déception"

"J’ai forcément été un peu surpris et déçu, c’est évident, a poursuivi Collet quelques instants plus tard en conférence de presse. N’importe quel coach veut avoir ses meilleurs joueurs, je considère que Victor faisait partie des joueurs importants. Après, je comprends les enjeux, on ne mesure pas tout ce qu’il vit. Il faut savoir basculer et se projeter avec une équipe que je trouve compétitive et qui peut nous permettre de nourrir quelques ambitions. (...) Je pense que c’est une réflexion avec son entourage qui l’a amené à cette décision. Il n’y a pas du tout sentiment de trahison, mais un sentiment de déception."

Lundi, trois jours après avoir marqué l’histoire du basket français en devenant le premier Tricolore choisi en première position de la draft NBA, Wembanyama a annoncé qu’il renonçait à disputer le Mondial 2023, organisé aux Philippines, au Japon et en Indonésie. Dans les colonnes de L'Equipe, il a décrit ce choix comme "difficile" mais "irrévocable".

Retour de Batum et De Colo

"Ce ne serait pas réaliste en termes de développement et pas prudent en termes de santé, a-t-il expliqué. J'espère que les gens comprendront. C'est frustrant pour moi aussi. L'équipe de France est toujours aussi centrale. Je veux gagner le plus de titres possible avec elle. Mais je pense que c'est un sacrifice nécessaire", a-t-il détaillé.

Les revenants Nando De Colo et Nicolas Batum, ainsi que Rudy Gobert, figurent quant à eux dans la liste dévoilée pour le Mondial par le sélectionneur. Un temps évoqué après sa naturalisation, Joel Embiid est absent.

La liste des 12 Bleus:



Meneurs-arrières: Nando De Colo (Asvel), Frank Ntilikina (Dallas Mavericks/USA), Sylvain Francisco (Peristeri/GRE), Élie Okobo (Monaco)



Ailiers: Evan Fournier (New York Knicks/USA), Yakuba Ouattara (Monaco), Nicolas Batum (Los Angeles Clippers/USA), Terry Tarpey (Monaco)



Intérieurs: Guershon Yabusele (Real Madrid/ESP), Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves/USA), Moustapha Fall (Olympiacos/GRE), Mathias Lessort (Panathinaïkos/GRE)