NBA: "Ne pariez pas contre le petit gros", Jokic en roue libre après le titre des Denver Nuggets

Après avoir remporté le titre de champion NBA avec les Denver Nuggets, Nikola Jokic s’est confié lors d'une interview à ESPN. Le meilleur joueur des finales savoure - à sa manière - le parcours accompli depuis sa draft en 41e position il y a neuf ans.

En 2014, le moment où il a été sélectionné par les Denver Nuggets à la draft NBA (en 41e position) a été éclipsé à la télévision par une publicité vantant les délices d'un burrito. Neuf ans plus tard, le voilà au sommet du basket mondial. Avec, forcément, un petit sentiment de satisfaction.

Sacré champion NBA dans la nuit de lundi à mardi avec les Denver Nuggets face au Miami Heat, Nikola Jokic est à jamais entré dans l’histoire de la Grande Ligue en devenant le premier joueur drafté au second tour (au-delà de la 30e place) sacré MVP des finales.

"Ils ont cru en un gros lard et ça a marché"

"C’est bien, a souri le pivot serbe (28 ans, 2,11m) lors d’un entretien accordé à ESPN. Je pense que je peux faire encore mieux, il faut continuer de faire des sacrifices. Mais le basket n’est pas ma priorité dans la vie. C’est juste quelque chose dans lequel je suis bon. Je suis heureux sur le plan collectif. Si j’étais quelqu’un d’individualiste, j’aurais fait un autre sport."

"Ils ont cru en un gros lard, et ça a marché. Ne pariez pas contre le petit gros!", a ajouté le Serbe après avoir été relancé sur sa fierté d’être allé chercher le titre ultime malgré sa 41e place à la draft 2014.

Élu MVP de saison régulière deux années de suite en 2021 et 2022, Jokic n’avait jusque-là jamais réussi à porter les Nuggets en playoffs. Après avoir abandonné son titre de meilleur joueur à Joel Embiid, il a réalisé une post season époustouflante (30 pts, 13,5 rebonds, 9,5 passes de moyenne sur les playoffs).

“Nous avons réussi dans notre travail, nous avons gagné ensemble, confiait Jokic en conférence de presse dans la nuit de lundi à mardi. C'est un sentiment extraordinaire. OK, j'ai gagné un titre, mais pas moi hein, nous l'avons gagné. Après... ce n'est pas non plus la chose la plus importante au monde." Du Nikola Jokic dans le texte.