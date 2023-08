Coupe du monde de basket: pourquoi Gobert, Fall et Lessort n'ont pas joué

Lors de la difficile victoire des Bleus contre le Liban (85-79) ce mardi, Vincent Collet n'a pas pu compter sur ses intérieurs, tous trois absents (Gobert, Fall, Lessort) pour le troisième match des Bleus de cette Coupe du monde qui se joue en Indonésie, au Japon et aux Philippines. L'équipe de France est d'ores et déjà éliminée et jouera uniquement des matchs de ''classement'' pour la suite.

Un match gagné pour l'honneur contre le Liban (85-79) mais surtout sans pivot. Pour le troisième match des Bleus dans cette Coupe du monde, Vincent Collet a dû faire sans Rudy Gobert, Moustapha Fall et Mathias Lessort au poste 5. Guerschon Yabusele, habituellement ailier fort, a été décalé à ce poste pendant la majorité du match pour dépanner.

Gobert touché à la cheville

Vincent Collet est revenu sur l’absence des trois joueurs communiqués juste avant la rencontre. Pour Rudy Gobert, sa cheville a tourné lors du quatrième quart-temps du match contre la Lettonie, mais le pivot des Minnesota Timberwolves n'est pas encore forfait pour les deux matchs de classement à venir.

Rage de dent pour Moustapha Fall, Lessort forfait

Quant à Moustapha Fall, le pivot de l'Olympiacos, a souffert d'un problème à une dent de sagesse, qui l'a amené à l'hôpital avant le match contre la Lettonie. La douleur est revenue cette nuit et Fall n'a pas réussi à dormir à cause de cela.

Absent des matchs de préparation à cause d'une blessure à la cheville, Mathias Lessort avait rejoint le groupe de l'équipe de France cinq jours avant le premier match contre le Canada. Le Panathinaïkos, qui a récemment recruté Lessort s'inquiétait, mais il sera bel et bien forfait pour la suite de la compétition.

Les Bleus tenteront d'être les mieux classés possible entre la 17e et la 32e place avec deux derniers matchs de classement qui se joueront contre l'Iran et la Côte d'Ivoire, pour l'honneur, bien loin des objectifs fixés avant la compétition.