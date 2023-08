Coupe du monde de basket: l'équipe de France peut-elle rêver de la médaille d'or?

L'équipe de France débute sa Coupe du monde contre le Canada en Indonésie (Jakarta) ce vendredi à 15h30 (heure française). Sans Victor Wembanyama, qui ne participera pas à la compétition, les Bleus tenteront de remporter l'or, ce qui ne leur est plus arrivé en compétition internationale depuis... 10 ans, date du triomphe à l'Euro 2013.

Une médaille de bronze lors de la Coupe du monde 2019 en Chine, et deux en argent pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 et l'Euro 2022. Sur les trois dernières grandes échéances, l'équipe de France a terminé à chaque reprise sur le podium. Mais Nando de Colo vise plus haut avec les Bleus et espère l'or pour cette Coupe du monde: ''Notre objectif c'est le podium? Non, notre objectif, c'est la médaille d'or.''

Avec l'absence de plusieurs superstars NBA, notamment pour la sélection américaine, les Bleus peuvent croire à la récompense suprême cette fois-ci, même sans Victor Wembanyama.

Les Bleus, un mélange d'expérience et de talent

Le CV de l'équipe de France est convaincant avant le début de la Coupe du monde. Une grande expérience NBA partagée entre Nando de Colo, Nicolas Batum, Evan Fournier et Rudy Gobert notamment.

Ce qui est marquant avec ces noms, c'est qu'ils sont complémentaires dans des registres différents. De Colo devra sublimer ses partenaires avec sa bonne vision du jeu, Batum est un excellent défenseur, Fournier un bon scoreur, et Gobert une menace dans la raquette, surtout défensivement. Ajoutez à cela la puissance de Guerschon Yabusele, véritable atout offensif pour les Bleus et le mélange est d'ores et déjà séduisant. Des joueurs complets, capables de tout faire: voilà la force des Bleus.

''On est prêts''

Nicolas Batum estime que le groupe est prêt pour la compétition : ''Clairement, on est prêts à attaquer cette compétition de la meilleure des manières''.

Les Bleus aborderont cette Coupe du monde sans Victor Wembanyama, mais également sans Frank Ntilikina, forfait après une blessure à la cuisse. C'est Isaïa Cordinier, joueur du Virtus Bologne qui l'a remplacé.

Une équipe en confiance, avec une bonne préparation

De belles prestations dans les plus grandes compétitions ces dernières années, un effectif talentueux et expérimenté, mais surtout, une bonne préparation pour l'équipe de France. Sur les sept derniers matchs de préparation, les Bleus en ont gagné six, et se sont inclinés une seule fois le 20 août, contre l'Australie, l'une des équipes favorites pour gagner la Coupe du monde.

Le joueur clé : Evan Fournier

Non utilisé par son entraîneur Tom Thibodeau aux New York Knicks, Evan Fournier a connu une saison compliquée en NBA. Mais en équipe de France, il a un tout autre statut. Si Evan Fournier prend feu et se met en confiance rapidement au tir, c'est toute l'équipe de France qui peut être inspiré par son arrière. Contre l'Australie, il a inscrit 29 points.

Dans les moments importants, il faudra compter sur Fournier pour avoir le ballon en main, afin d'avoir ce facteur ''clutch''. Avec 101 sélections au compteur, son expérience et son talent peuvent amener l'équipe de France au sommet du basket mondial.

Une concurrence amoindrie... mais toujours solide

Dans le groupe H de l'équipe de France, les forfaits de Jamal Murray (Canada) et Kristaps Porzingis (Lettonie) simplifient les premiers matchs de l'équipe de France. Mais attention, le Canada est un adversaire redoutable, et peut piéger les Bleus d'entrée avec un duo offensif talentueux composé de Shai Gilgeous-Alexander et de R.J. Barrett.

La concurrence est affaiblie. Les superstars américaines (Curry, Durant, Tatum, LeBron) ne sont pas là. A la place, c'est Anthony Edwards, 22 ans, qui tentera d'emmener l'équipe des Etats-Unis au bout. La Grèce jouera sans Giannis Antetokounmpo, la Serbie n'a pas son double MVP Nikola Jokic...

Cependant, même avec l'absence de joueurs majeurs et une concurrence amoindrie, les Bleus doivent se méfier. La Slovénie de Luka Doncic est toujours présente, l'Australie, l'Allemagne, le Canada et les Etats-Unis sont tous des prétendants au titre final. L'Espagne, privée de son meneur Ricky Rubio qui a pris une pause dans sa carrière pour prendre soin de sa santé mentale, est toujours un adversaire très compliqué pour l'équipe de France.

Objectif médaille d'or pour les Bleus

Dans ce groupe de favoris, la France mérite sa place. Premier test contre un autre favori, le Canada, ce vendredi, à 15h30 (heure française).

L'envie, l'expérience et le talent de l'équipe de France, dirigée par Vincent Collet, leur permet d'avoir de l'ambition et de croire à une médaille. Une récompense en or, ce qui ne leur est plus arrivé depuis 10 ans: tel est l'objectif des Bleus, qui doivent envoyer un signal, à moins d'un an des Jeux olympiques de Paris 2024.