Equipe de France: Diaw ouvre la porte à une venue de Joel Embiid chez les Bleus

Le manager général de l'équipe de France, Boris Diaw, a donné des nouvelles du processus de naturalisation de Joel Embiid, pivot camerounais évoluant en NBA avec Philadelphie et parmi les meilleurs joueurs du championnat, et ne ferme pas la porte à sa venue en Bleus. L'ancien international rappelle qu'il ne se conforme pas encore aux règles nécessaires pour jouer en équipe de France, puisqu'il "n'a pas encore son passeport".

A quelques jours des matches de qualifications de l'équipe de France pour la Coupe du monde 2023, Boris Diaw, manager général des Bleus, a de nouveau été interrogé par RMC Sport sur le cas de Joel Embiid dans le cadre du podcast Basket Time.

"Aux dernières nouvelles il n'a pas encore son passeport"

Selon nos informations, le pivot camerounais Joel Embiid, meilleur marqueur de la saison régulière de NBA avec Philadelphie, et candidat au titre de MVP, a enclenché des démarches administratives pour obtenir la nationalité française et pouvoir jouer avec l'équipe de France de basket. Le manager général des Bleus commente sur l'avancée de sa demande : "Est-ce que ça a bougé ? Je ne sais pas. Il faut lui demander s’il a son passeport. Aux dernières nouvelles il ne l’a pas encore."

Les premières approches d'Embiid auprès de la Fédération française de basket-ball (FFBB) datent de 2016. Révélée deux ans plus tard, elles avaient suscité des réactions guère enthousiastes, l'arrière Evan Fournier estimant notamment que "jouer pour un pays avec lequel tu n'as pas d'attaches c'est dérangeant". Interrogé pour savoir si l’équipe de France compte sur lui à moyen terme, Boris Diaw répond : "Oui, s’il a son passeport et qu’il devient français et sélectionnable, bien sûr c’est quelqu’un qui serait dans les tuyaux."

"Il faut qu'il soit Français"

En conférence de presse à Nanterre ce mardi, il a tout de même précisé que sa naturalisation ne serait pas une accès direct à l'équipe de France: "Le jour où ce sera obtenu, ce sera un autre sujet de faire une sélection et de prendre les joueurs qui ont les capacités de porter cette équipe de France en restant dans l'état d'esprit du groupe."

L'ancien international a rappelé que ce ne sera sans doute pas avant la Coupe du monde et il semble totalement improbable qu’il joue l’Eurobasket : "Au-delà des papiers, il s’est fait opérer de la main et on n’en récupère pas rapidement. Puis il faut qu’il soit Français."

"Si Joel vient ça changera les choses"

Aussi invité du podcast, Vincent Poirier, actuellement doublure de Rudy Gobert, a lui aussi donné son point de vue sur cette potentielle arrivée d’Embiid en équipe de France, qui l’impacterait particulièrement. "Je ne suis pas la principale personne que cela doit déranger, a confié Vincent Poirier quand on lui a demandé si c’était une bonne nouvelle ou non. Après ce n’est pas moi qui prends les décisions. Je comprends que ça veuille gagner. Je ne vais pas m’étaler sur le sujet. Je suis backup d’Evan (Fournier) désormais, je travaille pour ça. Si ça se passe bien j’aurai mes 5-10 minutes."

Et d'ajouter: "Écoute, c’est le sport, il y a plein d’équipes qui le font. Je ne maitrise pas tout ça. Je pense que je ne suis pas le premier que cela doit déranger. Aujourd’hui on a une hiérarchie dans l’équipe et si Joel vient ça changera les choses. Je ne me mouille pas trop, mais vous avez compris, rigole-t-il. Après Joel je le connais, j’ai joué avec lui, c’est un gars cool, on sait ce qu’il vaut, c’est un des meilleurs big men de NBA, voire le meilleur, et offensivement c’est une arme redoutable. C’est un très bon gars et je n’ai rien contre lui."