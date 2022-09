Eurobasket 2022: les Bleus battent la Hongrie en jouant à se faire peur et se rapprochent des 8es

L’équipe de France s’est imposée in-extremis face à la Hongrie, ce dimanche à Cologne, pour son troisième match dans l’Eurobasket 2022 (78-74). Emmenés par Guerschon Yabusele, les Bleus ont décroché un précieux succès dans la course aux huitièmes de finale. Au terme d’une prestation laborieuse.

L’essentiel était de gagner. Pour se rassurer, l’équipe de France verra plus tard. Au terme d’un match très accroché, les Bleus se sont imposés face à la Hongrie, ce dimanche, lors de leur troisième match de l’Eurobasket 2022 (78-74). Sur le parquet de Cologne, à l’ouest de l’Allemagne, les joueurs de Vincent Collet sont venus à bout d’un adversaire opiniâtre, qui est resté au contact jusqu’à la fin.

Il faut dire que les Français ont affiché d’inquiétantes lacunes, notamment dans le dernier quart temps, où ils ont fait preuve d’une énorme maladresse. Au point de passer tout près d’une sévère désillusion. D’autant que les Hongrois n’ont pas manqué de qualités, à l’image d’Adam Hanga (18 points), qui a fait mal à longue distance (4/8).

Plombés par leurs vingt pertes de balle, les Bleus se sont mis en difficulté face à la 43e nation mondiale. Avec de sérieux moments de flottement. "On s’est mis la pression tout seul, on n’arrivait pas à jouer notre basket et ils en ont profité. On s’est fait peur mais on s’en est sorti avec la victoire, tant mieux", a résumé Vincent Poirier sur Canal+ Sport 360. Pour compenser ses failles, la France a pu compter sur un Guerschon Yabusele efficace (17 points) et un Rudy Gobert actif sous le cercle (15 points, 9 rebonds). Après son récital contre la Lituanie la veille (27 points), Evan Fournier s’est montré plus discret (12 points). A l’image de toute sa team.

"Si on arrête de jouer avec le cœur, tout peut arriver"

Malgré ce visage décevant, les Bleus tiennent leur deuxième victoire dans la compétition, après avoir perdu d’entrée contre l’Allemagne. De quoi faire un pas de plus vers les huitièmes de finale (les quatre premiers de chaque groupe se qualifient).

"Le plus important, c’était de gagner, rappelle Yabusele. On a fait des erreurs et des choses bien. On essaye de progresser. Il y a encore du boulot. Mais c’est aussi encourageant de décrocher cette deuxième victoire." Les coéquipiers d’Andrew Albicy ont désormais rendez-vous avec la Bosnie-Herzégovine (ce mardi à 14h30), avant de défier la Slovénie, tenante du titre, en clôture du groupe B (mercredi à 17h15). Avec l’espoir de se montrer plus consistants. Pour nourrir de réelles ambitions dans ce tournoi.

"On savait qu’aucun match ne serait facile, on en a eu la preuve, résume Gobert. On a eu des moments où on a tout donné et des moments un peu moins. Si on arrête de jouer avec le cœur, tout peut arriver. Heureusement qu’on a su gagner ce match. On doit jouer avec la même intensité et le même état d’esprit surtout. Il y a eu des petits manques de concentration et un peu de fatigue aussi. On va voir comment essayer de corriger ça". Les Bleus ont moins de deux jours pour trouver la solution.