Basket: l'ASVEL membre permanent de l'Euroleague, c'est oui

Comme attendu ces derniers mois, l'ASVEL va rejoindre le gratin de l'Euroleague en qualité de membre permanent, avec une licence A. Lyon-Villeurbanne a officialisé la nouvelle ce vendredi.

Il y aura donc deux représentants français en Euroleague la saison prochaine. En plus de Monaco, l'ASVEL va intégrer le gratin européen, comme confirmé ce vendredi par le club. Mais cette fois en qualité de membre permanent, avec une licence A, "sous réserve de l’approbation officielle de l’Assemblée Générale des actionnaires de l’ECA qui se tiendra au mois de juillet", précise le communiqué.

"On veut placer l'ASVEL au sommet"

"C’est un grand jour! C’était un rêve à mon arrivée qui devient aujourd’hui réalité!, salue Tony Parker. Je voudrais remercier tous ceux qui ont oeuvré à la construction du projet. Tout le monde a travaillé dur, en équipe, pour remplir cet objectif, et ce n’est pas maintenant que nous allons relâcher nos efforts, bien au contraire. On veut maintenant prouver que l’on mérite cette place parmi les plus grands, on veut placer LDLC ASVEL au sommet!"

En janvier dernier, le président de l'Euroleague Jordi Bertomeu avait confirmé un "accord de principe" à cet effet. Tony Parker et Jean-Michel Aulas, président d'OL Groupe qui a fait son entrée au capital, avaient largement oeuvré en ce sens.