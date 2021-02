Euroleague: l'exploit de l'Asvel, qui s'impose à Barcelone

L'Asvel a décroché une sixième victoire d'affilée ce vendredi soir en Euroleague en réussissant l'exploit de s'imposer sur le parquet du FC Barcelone (76-69). Les joueurs de TJ Parker peuvent viser les play-offs.

Quel exploit de l'Asvel! Auteurs d'une énorme performance défensive, les joueurs villeurbannais ont frappé très fort en s'imposant ce vendredi soir sur le parquet du FC Barcelone (76-69), leader de l'Euroleague, soit leur sixième succès consécutif dans la compétition reine du basket continental.

Une prestation monumentale

Les protégés de TJ Parker avaient déjà dominé le Barça à domicile à l'Astroballe au match aller (80-68). Ils ont donc infligé deux des huit revers, lors de cette campagne européenne, des coéquipiers de Nikola Mirotic, toujours en tête de la saison régulière de l'Euroleague après 26 rencontres jouées. L'Asvel, qui a remporté sept de ses huit derniers matchs d'Euroleague, affiche un bilan de 12 victoires pour 14 défaites.

Le club de Tony Parker revient progressivement au classement, désormais 12e, et ne compte plus que trois succès de retard sur le Fenerbahçe, dernière équipe du Top 8 synonyme de play-offs de l'Euroleague. Les coéquipiers de Charles Kahudi se déplaceront mardi en Lituanie pour affronter Kaunas, puis ils recevront vendredi le Fenerbahçe. Un double affrontement pour continuer à rêver des play-offs.

"Quand on défend comme ça, on est durs à battre. On est sur une magnifique série, il faut qu'on continue. On aura encore un match compliqué à Kaunas", a réagi TJ Parker après cette sublime victoire.

>> Suivez l'Euroleague sur RMC Sport, abonnez-vous à nos offres